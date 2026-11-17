「僕、ウインクできないんですよ」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が12日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。パフォーマンス中の密かな“悩み”を打ち明けた。

吉田仁人

吉田仁人ができないと話すファンサービス 代わりに意識したパフォーマンスの仕方

この日の放送には、吉田の大ファンを公言する声優・汐谷文康がゲスト出演。吉田の歌声やダンス、パフォーマンスの魅力を熱弁するなか、「吉田さんは、ひと際しゃかりきに歌ってるのが見て取れる」と絶賛。「サビで5人の歌声が混ざっちゃうと、頑張りが見えづらい」としながら、吉田について「首筋とかに筋を作りながら、表情もちょっと眉間にシワ寄せるぐらいグワーッて歌っている」「すごくきれいな繊細なダンスという完璧な部分がありつつ、サビの部分ではしゃかりきに泥臭くやる」と細かく分析した。

「“縁の下の力持ち”的なスタイルが素晴らしい」「アイドルとしてのバランス感覚が自然に出てる」と吉田の魅力を熱量たっぷりに語った汐谷。吉田は、「やりづれ～(笑)!」と照れ隠しに爆笑しながら、「確かにそうかもしんない」とポツリ。実は「ずっと悩みがあった」そうで、「僕、ウインクできないんですよ。意図的にカメラに向かったウインクとか、観ている人をグッとさせるようなことができない」と告白。パフォーマンス中に、「何か拾ってくれるものがあれば……」と考えた結果、「“全力”に振った」と明かした。

デビュー前から、ファンサービスの仕方に悩んでおり、代わりに“全力パフォーマンス”を意識するようになったという吉田。汐谷からの称賛を受け、「それは間違ってなかったってことですね……?」とおそるおそる確認すると、汐谷は、「間違いなく、吉田さん推しが全員思っていることだと思います」とキッパリ。吉田は、「毎回、音楽番組とか出たときに文康さんを思い出すかも(笑)」と苦笑しながら、「なんかありがたい。なんかすごいな」と心底ホッとした様子だった。