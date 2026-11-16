「ピッチの正確さがすごく好き」「舌を前にして歌う特徴がある」――。声優の汐谷文康が12日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)にゲスト出演。M!LK・吉田仁人の魅力を“プロ目線”で熱弁した。

吉田仁人

吉田仁人の魅力を熱弁「ピッチの正確さが……」「不憫ながらも……」

吉田の大ファンで、同番組の熱心なリスナーでもある汐谷。公式通販サイトで購入したという吉田のぬいぐるみを持参し、「お守りとして持ってまいりました!」「競争が大変だったんですよ。命からがらゲットできた吉田さんのぬいです」と本気度をアピール。吉田は、「なんで僕のちびぬい持ってるんですか!?」「すごいですね。ありがとうございます(笑)」と戸惑いながらもうれしそうだった。

また、汐谷は、吉田への“愛”を証明すべく、歌声やダンス、パフォーマンスの魅力を熱弁。「ピッチの正確さがすごく好き」「声の響きがすごく豊か」「舌を前にして歌う特徴がある」と“プロ目線”で解説すると、吉田は、「ここまで当てんのは、ちょっとすごいな」とビックリ。このほか、バラエティについても「不憫ながらも、ひたむきに一つのことに取り組む姿勢がすごい」と謙虚さを称え、吉田は「そんな風に推していただいて……」と感謝を伝えた。

さらに、吉田が番組スタッフ全員にコーヒーを差し入れていたことに触れた汐谷は、「僕にまで直接手渡しで渡してくださって……(容器を)捨てずに持って帰ります」と感激しきり。吉田は、「持って帰んないで!」と苦笑いでツッコむも、「いやいや、吉田さんが触ったものなので……」とキッパリ返され、「いや～ん。すごい引く～(笑)」と重すぎる“愛”にタジタジの様子だった。

“推し”への熱弁が止まらない汐谷に、「本当に僕のことを推している人と同じ熱量を持って、今しゃべられてるから。すっげー不思議な気持ち(笑)」と終始困惑していた吉田。「思った以上だね。すごかった」「本当に絶対ガチっていうのが、言葉の節々でわかる」と汐谷とのトークを振り返り、「本当に尊敬の念を感じてありがたいんですけど……。めっちゃ年上で、僕もどういうスタンスでいればいいのかわかりませんでした(笑)」と照れくさそうに締めくくっていた。