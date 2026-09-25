西武・プリンスホテルズワールドワイドが運営する「西熱海ゴルフコース」(静岡県熱海市)は10月、ヤマハ発動機の「Mobilit.E.S」を活用した新たなエンターテインメントとして、ホラーアドベンチャー「夜間巡回」を夜のゴルフコースにて開催する。

同イベントは、ゴルフカートに乗車したまま体験するホラーアドベンチャー。若年層を中心としたゴルフ離れや熱海旅行のナイトコンテンツ不足が課題となるなか、夜間のゴルフコースの有効活用策として企画されたもの。

イベントでは、ヤマハ発動機が開発した、“移動をエンターテインメントに変える”をコンセプトとした位置情報連動型プラットフォーム「Mobilit.E.S(モビリテス)」を活用。スマートフォンを通じて、その場所ならではのストーリーや音声、映像などのコンテンツをユーザーの位置や行動に合わせて提供し、新たな体験価値を創出することができる。

開催日は10月10日、11日、16日、17日の全4回。1日10組まで(1組2～4名)の予約制で、18時半～20時までの間に10分間隔ごとにゴルフカートに乗車する。参加費はおとな(高校生以上)が1,500円、小人(小学生・中学生)は1,000円、幼児(5才以下)は無料。なお、小学生以下の参加者には保護者(18才以上)の同伴が必要となる。