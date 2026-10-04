







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限で、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手を3選手と引き換えに獲得した。その内の一人であるリバー・ライアン投手が意味深な発言を口にしたと、米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じている。



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ライアンは将来が期待されるプロスペクトの一人だったが、2024年シーズン途中にトミージョン手術を受けた影響で、同年の残りと2025年は全休。今季もハムストリングを痛めたことなどでマイナー暮らしが続いていた中、スクーバルの交換要員としてタイガースへ移った。



その後9月下旬に待望のメジャー復帰を果たしたライアンについて、同メディアは「現時点ではドジャースがこのトレードの明確な勝者となっているが、彼は最終的にはタイガースが勝者となるよう全力を尽くしている。さらに、タイガース傘下へ移ったことについて語る中で、彼は古巣に対してさりげなく皮肉を口にした」と言及。



続けて、「負傷者リスト（IL）に入っている状態でトレードされ、まったく別の球団に移って、そのままリハビリのプロセスを続けるという移行については、デトロイトが本当にスムーズにしてくれたと思う。ここでは間違いなく、よりきめ細かく対応してもらっているし、より親身になってくれている」というライアンのコメントを伝えている。











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