







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クローザーを務めていたエドウィン・ディアス投手が故障や不振に苦しんだ。レギュラーシーズン最終盤は調子が上向いていたが、当然ながらそれで不振が“チャラ”になるわけではないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のディアスは右肘遊離体、首の炎症でそれぞれ戦線を離脱。その影響で21登板、2勝2敗7セーブ、防御率8.68と散々な成績に終わったが、最後の5登板は計5回無失点、被安打1、四球1、9奪三振と好投している。



同メディアは「ファンにとって最もフラストレーションがたまったのは、間違いなく8月にディアスが苦しんでいた時期だった。内容の悪い登板が続いたことで、ファンは彼への信頼を完全に失い、報道陣もクローザー起用を続けるのかとデーブ・ロバーツ監督に問いただした。同監督は他に選択肢がなく、重要度の低い役割へ回すことも現実的ではないと話し、その後もセーブ機会で彼を信頼して起用し続けた」と言及。



続けて、「彼は負傷者リスト（IL）から復帰後は重要度の低い場面で起用されるようになり、そこから急に自信を取り戻し始めた。その一方で、エドガルド・ヘンリケス投手やタナー・スコット投手ははるかに安定した投球を見せている。同監督は何があっても選手を信頼する監督だが、今回は彼をより重要度の低い役割で復帰させるまで信頼は報われなかった」と記している。











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