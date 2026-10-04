







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2020年2月、ボストン・レッドソックス所属のムーキー・ベッツ外野手を3対1のトレードで獲得した。そこから約6年が経過している現在、本人は“引き際”について考え始めているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ベッツは加入後の2020年7月に、12年3億6000万ドルという超大型契約を締結。契約はまだ半分が過ぎた段階だが、チームは既にワールドシリーズ（WS）を3度制覇するなど大きなリターンを得ている。



同メディアは「ベッツはロサンゼルスで、やりたかったことのほぼ全てを成し遂げてきた。しかし、これほど成功を収めていても、その時間が永遠に続くわけではない。33歳の彼はキャリアの終わりについて率直に語り、ドジャースで過ごした時間がどのような意味を持つのかを振り返った」と言及。



続けて、「自分が契約した時に思い描いていた期間も、そろそろ終盤に差しかかっているように感じる。全盛期を勝てるチームで過ごしたいと思っていて、それを手にできたと思う。だからこそ、この仲間たちと一緒にいることが本当に特別なんだ。僕たちはもう4年、5年と一緒にやってきたし、彼らがいない状態でグラウンドに立つなんて想像できない。もちろんプレーは続けたいけど、もしここに仲間たちがいなかったら『自分は何のためにやっているのか？』という気持ちにもなる」という本人のコメントを伝えている。











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