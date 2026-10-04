







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、レギュラーシーズン最終月の9月が今一つだった選手がいる。8月下旬に故障から復帰したタイラー・グラスノー投手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督は現段階では起用法を変えるつもりはないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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9月のグラスノーは4試合に登板したが、1勝2敗、防御率5.22と黒星先行で終了。白星を挙げた試合以外は、いずれも3失点以上を喫するなど少々安定感を欠いている。



同メディアは「ナリーグ地区シリーズの先発ローテの順番を検討する中、ロバーツ監督はグラスノーについて、昨年10月よりも明確な役割を示唆した」としつつ、「彼は4人の先発投手のうちの一人だ。最初の3試合のどこかで登板する可能性はあるか？ それはあり得る。ただ、おそらく第4戦になると思う。序盤からブルペンで起用することは考えていません。今後2日ほどで、そのあたりについて話し合うつもりだ」という同監督のコメントを紹介。



続けて、「昨季のナリーグ地区シリーズでは、第1戦と第2戦の間に休養日が入るという変則的な日程が利点となった。そのおかげでグラスノーは第1戦に登板し、その5日後の第4戦に先発することができた。今季の日程はより一般的なものとなっており、休養日が設けられているのは第2戦後と、第4戦の翌日だけだ。そのため、彼が昨年と同じような起用法で投げる場合、第4戦に先発するとなれば中3日での登板となる」と日程面の事情に触れている。











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