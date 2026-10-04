ロッテ・唐川侑己が3日のソフトバンク戦、最後の先発マウンドに上がった。

唐川は現役引退発表後の9月23日の西武二軍戦では、西川愛也に1ストライクから投じた2球目のカットボールで中飛に打ち取ったところで降板。この日の登板では、足を上げてから並進運動までの動きがいつもと違っているように見えた。唐川に確認すると、「投げ方を忘れちゃったかもしれないです（笑）」と冗談を言った後、「ちょっと動きが止まっていて、あれを見てあんまり良い流れじゃないと思ってブルペンを多めに入れて修正しています」と明かした。

「今はストライクを投げられるようにと、速い球を投げられるようにと思っています。とにかくカットボールです」と引退登板に向けて、準備を進めた。

そして、迎えた引退登板――。一軍通算192度目の先発マウンドに上がった唐川は、先頭の正木智也に初球144キロのカットボールが外れたが、2球目の144キロカットボールで見逃し、3球目の外角144キロカットボールで空振りを奪い1ボール2ストライクとすると、最後は145キロのカットボールで空振り三振に仕留めた。

唐川は正木を打ち取ったところで降板し、後を受けたのは同い年の益田直也。リリーフカーでマウンドに向かった益田はマウンドに到着すると、唐川とハグ。唐川と益田といえば、2年前に“勝利のハグ”で話題になった。

“勝利のハグ”が初めて行われたのは24年7月27日の楽天戦。唐川が6回・90球を投げ、3被安打、4奪三振、1与四球、1失点で先発投手としては18年7月5日のオリックス戦以来の白星を手にし、守護神・益田が最後を締め、勝利のハグ。2勝目を挙げた8月10日のオリックス戦でも、勝利した後、益田と抱き合って喜んだ。そのことについて唐川に訊くと、「前回仙台で勝った時に（益田）直也に寂しい反応だったと言われたので、感情を入れてという感じです」と笑顔を見せた。

この年、2度あった“勝利のハグ”。25年も先発・唐川が投げて、守護神・益田が締め、勝利のハグを何度もするつもりだった。唐川は25年1月23日の取材で「何回やってもいいというか、嬉しいことなので、自主トレも一緒にやりましたし、より多くという感じです」と話せば、益田も25年1月27日の取材で、「（唐川）侑己が完投、完封してくれればいいんですけど、なかなか僕らもおじさんですし、そんなふうにいかないと思うので、そこに僕が助けられるように。助けたいなと思いますし、それがチームの勝利につながると思うので、そこはやっぱり全力で助け合いたいなと思います」と意気込んでいた。

しかし、昨季は1度も一軍の公式戦で勝利のハグをする瞬間が訪れず、今季もそういった場面が引退試合まで訪れなかった。益田は「（唐川）侑己にウイニングボール渡せた時が、ここ最近では抑えられて良かったと思いますね。侑己が投げる試合に投げられたらいいなと思いますね」と話した中、引退試合で唐川が投げた後、マウンドに上がり久々のハグが実現した。

唐川と益田は同じ“89年世代”で、今は楽天のユニホームだが鈴木大地、24年限りで現役引退した井上晴哉さんらと共に長くマリーンズを引っ張った。

試合は1－1の9回に山口航輝がバックスクリーンに第35号ソロを放ち、サヨナラ勝利。引退セレモニーでの唐川と益田のハグは感動的だった。チームメイトから愛され、ファンからも愛された背番号19が、静かにユニホームを脱いだ。

取材・文＝岩下雄太