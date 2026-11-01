2025年に放送され、話題を集めたABCテレビ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』がシーズン２となって帰ってくる。前作に続き、日置朝陽を演じる藤本洸大と渡会紬嵩を演じる簡秀吉は、「この役が二人でよかった」という視聴者の声が何よりうれしかったと振り返る。

シーズン１から約1年、互いに「久しぶりという感じも一切ない」と笑う二人。今回のインタビューでは、反響の大きさを実感した瞬間や、それぞれが選ぶお気に入りのシーン、シーズン２に向けた役作りを聞いたほか、古着屋巡りをきっかけに距離を縮めたエピソードも。最後には、お互いを「○○イケメン」と名付けてもらうと、息ぴったりの掛け合いが飛び出した。

大反響だったドラマ『修仲』 二人のもとにも嬉しい声が

――シーズン１は反響もいろいろあったと思いますが、特にうれしかった声を教えてください。

簡:各キャストについて「日置が藤本洸大くんでよかった」「渡会紬嵩が簡秀吉でよかった」という声をたくさんいただけたのが、個人的にはうれしかったです。

藤本:原作がある作品だったので、不安もありましたが「日置が藤本洸大でよかった」や「渡会役が簡さんでよかった」という声をいただいたときは嬉しかったですし、安心しました。

簡:ありがたいことにたくさんの声をいただいていたので、本当に1個に絞れないんです。

藤本:「ここがおもしろかった」と各話ごとにいただけたり、ファンの皆さんのお気に入りの話がバラバラなのもうれしいポイントでした。

――ファンのみならず、周囲でもたくさんの反響があったそうですね。

簡:役者仲間だったり、別現場でお会いするスタッフの方々から、「ドラマ『修仲』見たよ」って言ってくださることが多くて。こんなにもたくさんの方に見ていただけているんだと実感しました。

――お二人が思う「シーズン１のここがよかった」というシーンを教えてください。

藤本:僕は、第3話が一番お気に入りです。1・2話とは少しテンポが変わって、3話はコメディ要素が強めの回で。そのテンポ感がよかったのと、ラストのメリーゴーランドのシーンが、個人的にはこの作品の代名詞だと思うくらい素敵でした。景色もきれいでしたし、DXTEENさんの「両片想い」が流れるタイミングが素晴らしかったのが、すごく印象に残っています。3話から観てくださる方が増えたとも伺ったので、ここがキーポイントだったのかなと思っています。

簡:僕は第6話の海岸でのシーンがとても好きです。渡会がずっと思っていたことをやっと日置に伝えるシーンで、撮影していてもとても印象的でした。渡会としてもすごく勇気のいることだったと思うので、今でもあのシーンが個人的にはお気に入りです。

――今回、シーズン２が新しく始まるにあたって、役作りや準備したことはありますか?

藤本:僕たち二人ともですが、シーズン１を観直しました(笑)。監督が4人いらっしゃったので、それぞれ「どんな感じで撮影していたかな」「どういうカット割りだったかな」と思い出しながら。あとはやっぱり5人の空気感を観ていました。役柄は、シーズン１でつかんでいたので、準備するというよりはフラットにやらせていただいています。

――簡さんはいかがでしたか?

簡:役柄としては、内面的にシーズン１から変化をつけないということは意識していました。今回も原作がありますし、シーズン２が決まってからは役と真摯に向き合い、「渡会紬嵩が2次元から3次元に降り立ったらどうなるんだろう」と想像しながら、クランクインまで役を作ってきました。

――1年ぶりの撮影だったと思いますが役へはすぐに入れましたか?

藤本:割とすぐにスッとは入れたような気がします。

簡:今回、読み合わせのお時間を設けてくださったので、そこで皆さんと1年ぶりにお会いして、各々のキャラクターのセリフを聞いて、整理ができました。だから、クランクインもスムーズだったよね?

藤本:そうですね! あまりそこに不安はなかったかもしれません。

――シーズン１の放送終了から今回の撮影まで、しばらく時間があったと思います。プライベートで遊びに行ったり、連絡を取り合ったことはありましたか?

藤本:なかったです(笑)。

簡:月1で必ず仕事で会っていたので(笑)。

藤本:その仕事の合間に、「シーズン２が始まるな」「絶対成功させような」と話をしていました。なので「久しぶり」という感じも一切ないです(笑)。この1年間ぐらい、ずっと会っている気がします(笑)。

二人の距離が縮まった瞬間 共通の趣味も

――お二人の中で「ここから二人の距離が縮まったな」と思う出来事や瞬間はありますか?

藤本:二人とも服が好きで、僕が最近知った古着屋さんに一緒に行こうと言ったのがきっかけで、シーズン１の撮影合間に二人で古着屋に行ったんです。その後、公園でいろいろお仕事について話したときに「深まったな」という感じはしました。

簡:そこからだよね? お泊まりのロケがあって、僕ら二人もそうですけど、みんなとの絆も深まっていった感じはあります。

――お二人の共通の趣味は服なんですね。

簡:でもちょっと(洸大は)次元が違います!

藤本:いや、そんなことないです(笑)。普通です(笑)。

――どういう服が好きなんですか?

最近はドメスティックブランドに興味があります。やっぱり日本のブランドは日本人が着た方が格好よく見えるのかなと思って、最近ずっとチェックしています。

でも、(簡さんも)雑誌でを見て、「どれがかわいい?」と服探しをしていますよね? あと古着屋などを巡るのも好きでしたよね？

簡:どれとかあんまりなくて、僕は多分オールラウンダーなんですよ。

藤本:オールラウンダー(笑)。

簡:そう、オールラウンダーなんです。全部カバーしてます(笑)。

お互いを「○○イケメン」とつけるなら……

――役にはそれぞれ「○○イケメン」みたいな肩書きというか、キャッチコピーがついていると思うんですけど、普段のお互いに「○○イケメン」とつけるなら、何イケメンとつけますか?

藤本:「自称」しか出てこない……(笑)。

簡:それでいこう(笑)。「自称イケメン」。

藤本:でも、自分でナルシストとおっしゃっていますもんね(笑)。

簡:うん。自称です(笑)!

藤本:もうそれしか浮かばなかった……(笑)。

簡:洸大は……「童顔イケメン」だ!

藤本・簡:以上、「自称イケメン」と「童顔イケメン」でした！

■藤本洸大

2005年10月6日生まれ。兵庫県出身。2022年、「第35回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞。2024年公開の映画『恋わずらいのエリー』で俳優デビュー。近年の主な出演作は、ABCテレビ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』(25)、テレビ朝日『デス(青春)ゲーム』(26)など。