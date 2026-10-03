緊急登板の福島の快投

つい先日、見たばかりの試合を思い出す。9/28のロッテ24回戦。雨天順延の1試合がなければ、それがレギュラーシーズン最後の試合のはずだった。応援仲間に声をかけて、早々とチケットを押さえていた。関東は秋雨前線が停滞し、異例の長雨に見舞われていた。千葉豪雨の被害はまだ生々しい。ひさしのある上層階席に陣取って雨を避けたけれど、多くのファンがカッパを着てチームに声援を送っている。

正直、ファイターズはどん底に思えた。エスコン最終シリーズで楽天に負け越し、京セラで伊藤大海が10勝目（ついに！）を挙げたけれど、前日はロッテに有原が打ち込まれ、2位浮上が風前の灯になっていた。レイエスは離脱中、水谷瞬は死球骨折で今季絶望、この日先発予定だった加藤貴之はインフルエンザで登板回避だ。インフルは売り出しの柴田獅子も罹患、もしかしたらチーム内で流行ってるんじゃないかとファンを不安がらせていた。とにかく元気がない。これからCSでホークスを打ち破って下克上を果たすという覇気が感じられない。僕ら応援仲間は当初、「これでレギュラーシーズンも終わりだねぇ…」的なしみじみ観戦を想定していたが、そんなもんじゃ足りないと気合いを入れ直した。

応援で勝たせる。先発は急きょ、福島蓮が立った。もう何かSNSとか見てるとみんな諦めムードなんだよ。みんなたぶんお利口さんなんだと思う。やる前から結果を見通して、あれがダメだ、こいつはクビだ、監督コーチは総とっかえにした方がいい、と文句を言っている。それで思いが叶ってファイターズが負けたら、ほうら見たことかオレの言った通りだと手を叩くのだろう。僕は自分が長年、ファンを続けて来られたのはお利口さんじゃなかったからだと思っている。まぁ、野球バカなのだ。わずかでも可能性があるうちは諦めない。夢を見る。奇跡を信じる。僕はお利口さんに言いたいが、そんな先を見越して冷笑していて楽しいのだろうか。僕は野球ぐらいは夢を見たいと思う。自分の人生に奇跡が起こらなくても野球でしびれる瞬間を味わえるんだよ。もしかしたら、それが今日だ。そりゃ、加藤貴之が最多勝のチャンスをフイにしてガックリさ。だけど、緊急登板・福島蓮を勝たせる。ファイターズは100パーまじりっけなしの夢なんだ。

試合は3回表、野村佑希のタイムリーで1点先制するも追加点がなかなか奪えず、フラストレーションのつのる展開だった。先発福島は5回を無失点に抑えるナイスピッチングだったが、1点では何があるかわからない。7回表、満塁から水野達稀死球押し出し、田宮裕涼四球押し出しで3対0とするが、これはロッテ投手陣の自滅（この日、トータルで10四死球だった）というべきで、スカッとした得点ではない。やっぱりファイターズは元気がなかった。重苦しい試合だ。僕は極力軽口を言うようにして、その重苦しさを紛らわせていた。勝たなきゃいけない試合に勝つのは苦しい。

スカッとした一発

8回、再び満塁のチャンスが訪れた。新庄監督は大塚瑠晏に代えて、ピンチヒッター郡司裕也。郡司、この重苦しさを吹き飛ばしてくれ。思えば「4番郡司」が不発に終わったことが今シーズンの誤算の第一だった。プロ野球人生最大のチャンスを貰って、さすがの好打者も重圧を感じたのだと思う。伊藤大海、有原航平の「最多勝コンビ」で貯金を作れなかったことも響いた。だけど、僕は何もかもうまくいくなんて思ってなかった。僕は何もかもうまくいったことなんてないんだよ。スポニチの開幕前予想で全評論家が「ファイターズ優勝」を掲げたときも、「前評判が高くても低くても、ファンはあんまり関係ないです。高いから応援する、低いから応援しないってわけじゃない」とXに投稿した。むしろ、苦しんだ郡司裕也、苦しんだ伊藤大海、苦しんだ有原航平を応援したいと思う。

代打郡司の打席は雰囲気があった。マウンドにはリリーフの澤田圭佑。ひと振りだった。真っすぐを捉えた当たりが高く高く弧を描いて、ファイターズファンの待つレフトスタンドに吸い込まれた。「勤務時間30秒！ 時給換算したらすごい」「コスパはよかった」と冗談にしたが、自身初の満塁ホームランだ、嬉しくないわけがない。僕ら応援仲間はハイタッチした。胸のつかえが取れて、スカッとした。こういうことなんじゃないかと思った。「4番郡司」も「最多勝コンビ」もうまくいかなかったからって諦めるのか。自分のチームを、自分の人生を諦められるのか。

ファイターズは何度でも挑戦しよう。郡司裕也が教えてくれた。苦しくても前を向こう。野球に夢を見よう。郡司裕也は満塁ホームラン打つって決めて打席に入って、満塁ホームラン打ったんだよ。そんなすごいもん見られるの野球だけだよ。選手に期待しよう。声援を送ろう。応援する僕らが先に負けちゃダメなんだ。頑張ろうぜ！

追記 10/1、ファイターズは3-1でロッテを下し、レギュラーシーズン全日程を終えた。北山はエスピノーザ（オリックス）に13勝で並び、最多勝の可能性を引き寄せた。柳川は30S到達。僅かなリードを全員で守り勝った試合だった。正直強い勝ち方ではない。応援する者としてはとても心臓に悪い。だけど、ファイターズはやってくれた。「人事を尽くして天命を待つ」心境だ。諦めずに頑張ろう！