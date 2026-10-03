BACON(べーこん)は10月23日〜11月23日、「ミニチュアベーカリーの世界展 2026」を、東京・浅草橋の「TODAYS GALLERY STUDIO.」にて開催する。

同展は、パンやスイーツをテーマにしたミニチュア作品の合同展＆物販展。

会場には、新規参加14組を含む総勢49組のクリエイターが参加のもと、元パン職人が手がける作品や会場限定のグッズが揃うPOP UP、ミニチュア制作を体験できるワークショップなどが展開される。

注目作品は、mokomiu(@mokomiu8)が約1カ月半をかけて制作したベーカリーカフェを含む新作3点や、Red Tabby(@redtabby33)が手掛けるパン屋で「りんごのデニッシュ」がおすすめ商品として並ぶ「コゲラぱん店」など。

展示作品：Red Tabby

物販コーナーでは、人気クリエイターが手掛けるミニチュア雑貨などを多数販売。新作から一点ものまでが集結する。

ワークショップではクリエイターを講師に迎え、ダイナーセットやドーナツのキーチャーム、フランス菓子などの制作が体験できる。

時間は平日・日曜が11時〜17時、土曜が11時〜18時。毎週月・火曜日は11月3日と23日を除き、休館日となる。入場料は800円。

また、12月5日〜2027年1月11日の期間には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定している。