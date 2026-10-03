メディア工房は9月25日、エムアールエーとの業務提携により、入学検討者向けのオリジナル診断コンテンツ「シブジョ診断」の提供を開始した。

シブジョ診断トップ

同コンテンツは、エムアールエーが運営する英会話・動画制作・SNS運用といった次世代スキルを学ぶ「渋谷女子インターナショナルスクール」と連携し、入学検討者を対象としたオリジナルの診断サービス。

生年月日と10個の質問に答えることで、性格や強み、興味を把握できる仕組みとなっている。診断結果では、キャラクター診断サービス「エナジーフレンズ」と共に性格タイプや進路の方向性を表示する。「行動力」「創造性」「発信力」「協調性」といった特徴をビジュアル化し、楽しみながら自己理解を深められる設計とした。

シブジョ診断診断結果

単なる性格診断にとどまらず、回答傾向から「シブジョ進路タイプ」を判定し、個人の興味に応じた説明会を提案する。AI、メイク、動画、ダンスなど多様なカリキュラムテーマの中から適した入口を示すことで、具体的な進路選択を後押しする。シブジョで学びながらさまざまな分野で活躍する在校生や校長先生も紹介する。

学生にとって、学校に興味があっても、すぐに説明会への参加や出願を決定できるとは限らないため、資料請求や公式LINE相談、説明会など複数の選択肢を用意する。