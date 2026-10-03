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OUT
2番 周東 佑京 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 八木 彬 に代わって 10番 髙橋 快秀
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OUT
6番 藤原 恭大 ショートライナー 3アウト
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OUT
5番 井上 広大 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
7番 今宮 健太 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 冨士 隼斗 に代わって 10番 八木 彬
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OUT
2番 山口 航輝 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 西川 史礁 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 小川 龍成 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 柳田 悠岐 に代わって 5番 谷川原 健太
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OUT
5番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 センターフライ 2アウト
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OUT
3番 近藤 健介 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 坂本 光士郎 に代わって 10番 冨士 隼斗
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OUT
8番 櫻井 ユウヤ 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 上田 希由翔 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
6番 藤原 恭大 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
2番 周東 佑京 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 ショートゴロ 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 高野 脩汰 に代わって 10番 坂本 光士郎
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OUT
5番 井上 広大 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 代打 今宮 健太 に代わって 7番 今宮 健太
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OUT
8番 海野 隆司 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
7番 今宮 健太 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：牧原 大成 に代わって 7番 今宮 健太
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OUT
6番 柳町 達 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 山口 航輝 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
1番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー小川 龍成 盗塁失敗 1アウト
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OUT
9番 小川 龍成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 ショートフライ 2アウト
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 櫻井 ユウヤ ライトフライ 3アウト
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OUT
7番 上田 希由翔 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 藤原 恭大 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
2番 周東 佑京 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
ソ1-0ロ
8番 海野 隆司 レフトヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 ロ ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 牧原 大成 ファーストヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 柳町 達 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 柳田 悠岐 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 益田 直也 に代わって 10番 高野 脩汰
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OUT
5番 井上 広大 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 寺地 隆成 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 山口 航輝 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
1番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 周東 佑京 レフトフライ 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 唐川 侑己 に代わって 10番 益田 直也
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OUT
1番 正木 智也 空振り三振 1アウト
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