







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ディビジョンシリーズへ向けて右上腕二頭筋と左膝の状態が改善しており、球団も打撃面での復調に期待している。デーブ・ロバーツ監督は、ここ2か月では最も良い状態の大谷が見られるとの自信を示した。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョシュ・デイビス記者が9月30日（日本時間10月1日）に言及した。



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大谷は9月8日（同9日）に遡って15日間の負傷者リスト（IL）入りとなり、23日（同24日）に戦列復帰した。球団はワイルドカードシリーズ免除による期間も活用し、打撃練習を続けながら身体の回復を進めている。



ロバーツ監督は、ディビジョンシリーズ初戦までに大谷へ5〜7打席程度の実戦形式の打席を与える方針を示した。試合から離れる期間がある中で、打撃のタイミングを維持する狙いだ。



ブランドン・ゴームズGMも、大谷について「身体的には非常に良い感覚」と説明している。トレーニングスタッフからも、状態は毎日改善しているとの報告を受けているようだ。



注目の集まる大谷の状態について、ロバーツ監督は「ここ2か月間で最高の状態を見られると確信している。怪我を考えると基準は低いかもしれないが、ここ最近では最も健康な状態にあると確信している」と言及した。



ロバーツ監督のこの発言はドジャースファンに勇気を与えるものとなった。大谷の復調を信じ、ディビジョンシリーズの開幕から圧倒的な活躍を見せてほしいものだ。











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