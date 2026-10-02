アジア大会2026 新体操日本代表のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技…

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アジア大会2026 新体操のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋
アジア競技大会 愛知・名古屋2026の新体操は、10月1日（木）～10月3日（土）に開催されます。女子の個人総合と団体総合の2種目が行われ、10月1日に個人予選、2日に団体予選、3日に個人総合決勝と団体総合決勝が予定されています。U-NEXTでは10月3日の個人総合決勝、団体総合決勝のライブ配信が発表されています。
会場：名古屋市総合体育館［レインボーホール］
アジア大会はU-NEXTでライブ配信
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新体操のテレビ放送予定
放送日
放送開始
放送予定
中継
現時点で、新体操のテレビ放送予定は確認できていません。
※テレビ放送予定は今後追加・変更される場合があります。最新の放送情報はTBS「アジア競技大会2026公式HP」でご確認ください。
新体操のネット配信予定
新体操はでライブ配信予定です。現時点では、10月3日の個人総合決勝と団体総合決勝の配信が発表されています。
配信日
配信開始
種目・ラウンド
配信サービス
10月3日（土）
13:00～
新体操 個人総合 決勝
10月3日（土）
19:00～
新体操 団体総合 決勝
10月3日ライブ配信
新体操をU-NEXTでチェック
U-NEXTではアジア大会の新体操をライブ配信。10月3日の個人総合決勝、団体総合決勝をチェックできます。
※リンク先で最新の配信対象種目・配信時刻をご確認ください。
※現時点でU-NEXT公式の10月1日・2日の配信予定には、新体操の記載を確認できていません。そのため、配信が確認できている10月3日の決勝のみ掲載しています。配信予定は今後追加・変更される場合があります。
新体操の競技日程
日付
競技時間
種目
ラウンド
10月1日（木）
10:00～18:30
個人総合
予選
10月2日（金）
18:00～20:45
団体総合
予選
10月3日（土）
13:00～16:15
個人総合
決勝・表彰式
10月3日（土）
19:00～21:15
団体総合
決勝・表彰式
※競技時間は、2026年8月19日発表の大会公式セッションスケジュールを優先しています。10月1日の個人予選については、観戦案内等で11:00開始の表記もありますが、大会公式セッションスケジュールでは10:00～18:30となっているため、本記事では公式セッション時間を掲載しています。実際の演技開始時刻は最新の大会公式案内をご確認ください。
日程・放送予定について
競技の開催日・セッション時間は、2026年8月19日発表の愛知・名古屋2026大会公式「セッションスケジュール」を一次情報としています。新体操では女子の個人総合、団体総合の2種目が行われ、予選と決勝が実施されます。
大会公式資料では、競技日程は競技団体等との調整により今後変更される場合があると案内されています。テレビ放送予定・ネット配信予定についても変更となる場合があります。
競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料（2026年8月19日発表）
放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照
ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照
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