都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。

✅スキマ時間に漫画「ハードすぎたスローライフ」1話から無料でイッキ読み!

「もう小学1年生、最後の1年生だよ」田舎の小学校で進む“静かな異変”

＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全402話を一気読み