さとふるが「住民税決定通知書」について解説、ふるさと納税のお礼品トレンドも紹介している。

6月はふるさと納税の"答え合わせ"シーズン

総務省が2025年7月に公表した「令和7年度(令和6年度実績)ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、住民税控除適用者数は約1,080万人、受入額は約1兆2,728億円と、いずれも過去最高を更新した。さらに、住民税控除額は約8,710億円に達しており、ふるさと納税は多くの生活者にとって身近な制度となっている。

毎年5月末から6月にかけて多くの会社員や自営業者のもとに届く「住民税決定通知書」。前年の所得や各種控除の内容が反映されたこの書類は、ふるさと納税を利用した人にとって、寄付による税控除が正しく適用されているかを確認できる"答え合わせ"のタイミングでもある。

制度の利用が広がる一方で、「実際にどれくらい控除されているのかわからない」「きちんと反映されているか確認したことがない」という人も少なくない。住民税決定通知書では、「摘要欄」や「税額控除欄」などを確認することで、ふるさと納税による控除額を確認することができる。また、ワンストップ特例制度を利用した場合と、確定申告を行った場合では、控除の反映方法や確認ポイントが異なるため、自身の申請方法に応じて確認することが重要となる。

正しい控除額の確認方法

住民税決定通知書で控除額を確認する際は、あらかじめ自身の寄付額と照らし合わせることで、より正確に把握することができる。ふるさと納税の控除額は、控除上限額の範囲内であれば、原則として「寄付金額から自己負担額2,000円を差し引いた金額」が目安となる。たとえば、年間50,000円を寄付した場合、約48,000円が控除されているかどうかが確認のポイントとなる。

住民税決定通知書

通知書の金額と想定に差がある場合は、「寄付額が控除上限を超えていた」「ワンストップ特例制度の申請漏れがあった」「確定申告時に寄付内容が反映されていなかった」といった可能性も考えられる。

また、控除額が想定と異なっていた場合は、申請状況や手続き内容をあらためて確認することが重要となる。この確認をすることで、制度の理解が深まるだけでなく、今年の寄付計画を見直すきっかけにもつながる。

なお、控除額の確認方法や、確定申告・ワンストップ特例制度の違いについては、さとふるの解説ページで詳しく紹介している。さらに、「申請漏れがあった場合はどうすればいい?」「控除が反映されていない場合は?」といった、よくある疑問についてもFAQページで案内している。

年末の"駆け込み寄付"を避ける、初夏スタートという選択

住民税決定通知書で控除の反映を確認できる6月は、今年のふるさと納税を始めるタイミングとしても適しているという。特にふるさと納税は、年末に寄付が集中する傾向があり、人気のお礼品は在庫切れや配送遅延が発生することもある。

また、年末にまとめて寄付を行うことで、「お礼品が一度に届き、冷蔵庫や冷凍庫がいっぱいになる」「消費が追いつかない」「お礼品をじっくり選ぶ時間がなくなってしまう」「寄付決済が集中し、一時的な出費負担が大きくなってしまう」といった“駆け込みあるある”も少なくない。

さらに、近年は原油価格やナフサ価格の上昇を背景に、物流費や食品包装資材などさまざまなコストが高騰しており、食品などを取り巻く環境にも影響が広がっている。今後、ふるさと納税においても、お礼品の内容量や寄付額に影響が及ぶ可能性がある。こうした状況を避けるためにも、6月頃から分散して寄付することで、配送時期を調整しながら無理なくお礼品を受け取ることができる。

初夏に人気のお礼品

初夏から寄付をスタートすることで、旬のフルーツ(さくらんぼ・マンゴーなど)・夏の人気食材(うなぎ・夏野菜)・秋の新米など、旬に合わせたお礼品を計画的に選びやすくなる。また、配送予定や発送時期を確認しながら寄付を申込むことで、「気づいたらお礼品の到着が同じ時期に集中していた」といった状況も避けやすくなる。さらに、定期便を活用することで、お礼品を複数回に分けて受け取ることができ、日常の食卓を彩ることができる。

山形県「さくらんぼ紅秀峰 2L玉以上 700g(350g×2 パック) 秀品 ギフト箱入れ【令和8年産 先行受付】」(寄付金額20,000円)

山形県産のさくらんぼ「紅秀峰」は、2Lサイズ以上の大粒を厳選しており、強い甘みと、パリッとした食感が特長。朝に収穫し、当日発送するため、鮮度の良い状態で味わうことができる初夏に人気のお礼品だ。

鹿児島県知名町の「竹マンゴーえみちゃん農園の完熟マンゴー」は、南国・沖永良部島で育てられたマンゴー。南国の太陽をたっぷり浴びて育ったマンゴーは、濃厚な甘みとなめらかな口あたりが特長で、芳醇な香りを楽しむことができる。摘花作業などにより選び抜かれた1輪から収穫することで、赤く大きなマンゴーに育てている。

北海道上富良野町「【2026年発送】地元富良野産 赤肉秀品厳選甘味メロン M玉(1.3kg～1.59kg)×6玉セット」(寄付金額30,000円)

北海道上富良野町の「赤肉秀品厳選甘味メロン」は、富良野盆地の寒暖差の中で育てられたメロン。昼夜の気温差によって甘みが増したメロンは、ジューシーでなめらかな食感が特長。糖度や見た目など一定の基準を満たした「秀品」だという。

和歌山県有田市の国産うなぎ専門店「うなぎ屋かわすい川口水産」のうなぎ蒲焼は、さとふるの2022年うなぎランキングで1位を獲得した人気のお礼品。品質にこだわって厳選した国産うなぎを、職人が丁寧に焼き上げており、外は香ばしく、中はふっくらとした食感が特長。

京都府久御山町の「夏野菜6～8種セット」は、「上田農園」で育てられた夏野菜の詰め合わせ。なすやきゅうりなど、旬の野菜6～8種類を詰め合わせた。淀川水系の豊かな水と盆地特有の寒暖差の中で、有機栽培により育てられた野菜は、素材本来の味わいを感じることができる。

北海道芦別市の「ななつぼし」は、食味ランキングで12年連続最高ランク「特A」評価を受けた人気の品種で、ほんのりとした甘みと、冷めてもおいしいバランスの良い味わいが特長。全国規模の米コンテストでも受賞歴があり、北海道産米のおいしさを感じることができる。

「山形の夏から冬まで楽しむウルトラコース」は、山形県の旬のフルーツを、6月から12月まで毎月楽しめる定期便。さくらんぼや桃、シャインマスカット、ラ・フランス、りんごなど、果樹王国・山形を代表する果物が、旬の時期に届く。