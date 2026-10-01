「俺は酔っぱらい」村上宗隆、地区シリーズ進出に歓喜！　祝勝会でビール…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、9月30日（日本時間10月1日）に行われたヒューストン・アストロズとのワイルドカードシリーズ第2戦に出場し、チームは7-3で勝利して2連勝で地区シリーズ進出を決めた。試合後の祝勝会で同選手が見せた英語での受け答えが話題を呼んでいると、米メディア『WFMD』が報じている。

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同メディアは見出しで村上の発言を「年間最優秀名言だ」と表現し、本文でも「今季最高の名言になるかもしれない」と紹介した。



試合後のクラブハウスで気分を聞かれた村上は、まず「100点」と回答。



その1分後、ホワイトソックスのスタッフが加わると、ビールまみれの村上は「俺は酔っぱらい。



昨日は、たぶん二日酔いかな？」と続けた。











インタビュアーがやんわりと訂正すると、「いや、昨日じゃなくて明日。



ごめんなさい、英語は話せません」と応じ、周囲の笑いを誘ったという。



2年総額3400万ドル（約53億4000万円）で契約した村上は、レギュラーシーズンで35本塁打、77打点を記録し、新人王争いにも加わっている。



そして、ポストシーズンで勝ち上がったホワイトソックスは、地区シリーズでクリーブランド・ガーディアンズと対戦する。



グラウンドの内外で存在感を放つルーキーが、地区シリーズでもチームを勢いづけることになりそうだ。



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