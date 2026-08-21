バンダイ ベンダー事業部が展開するカプセルトイブランド「ガシャポン」は、単独大型イベント「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」を10月9日から10月11日の3日間に開催する。入場無料、事前予約で優先入場、当日入場も可。

ガシャポンイベント史上最多! 350種類以上のアイテムが大集結

「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」は、2024年の「ガシャポンEXPO2024」「ガシャポン文化祭2024」、2025年の「ガシャポンに超夢中展2025」に続くガシャポン単独の大型イベントで、今年は「旅」をテーマに構成。来場者は観光地をイメージしたエリアを巡りながら、ガシャポンの世界を体感できる。

会場最大の見どころとなるのが「ガシャポンの海」エリアだ。毎月約120種類以上発売されるガシャポン商品の中から、9月から11月発売予定の商品を中心に350種類以上を展示。歴代ガシャポンイベントとしては最大規模の商品展示数となり、発売前の新商品もいち早くチェックできる。

オリジナルシリーズが大集合「ガシャポンアイランド」エリア

また、「ガシャポンアイランド」エリアでは、「まちぼうけ」「いきもの大図鑑」「VIRUSWEETS」といったがシャポンオリジナルシリーズに加え、「ワンピの実」「HG」「カーケシGP」など人気シリーズを展示。さらに「めじるしアクセサリー」シリーズや最新トレンドアイテムも集結し、ガシャポンの"今"を体感できるラインアップを紹介する。

入場者特典「ぷっくりカラフルマルチチャーム」

入場者特典はイベント限定デザインの「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026 ぷっくりカラフルマルチチャーム」(全3種)。バッグなどに取り付けて楽しめるデザインで、各日配布数に達し次第終了となる。

「ガシャポンフレンズと行く!ガシャっと回してポーンツアーズ 2026」イベント概要

日時:2026年10月9日(金)～10月11日(日)

入場時間:9日(金)14:00～19:00(最終入場 18:30)、10日(土)10:00～19:00(最終入場 18:30)、11日(日)10:00～18:00(最終入場 17:30)

会場:池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F展示ホールB(〒170-8630 東京都豊島区東池袋3丁目1−4 サンシャインシティ)

入場料:無料

事前予約による優先入場の詳細や追加コンテンツについては、9月上旬に特設サイトで発表される予定だ。