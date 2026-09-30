「ぷにるんず」と「サンリオキャラクターズ」の人気者同士がコラボレーションした「ぷにるんず×サンリオキャラクターズ ぷっくりクリアガチャマスコット」がタカラトミーアーツのカプセルトイ「ガチャ」より登場します。

半立体仕様のクリアマスコットは、名前の通りぷっくりとした立体感とつややかな透明感が魅力。ぷにるんずたちとサンリオキャラクターズそれぞれの特徴を絶妙にミックスし、見ているだけで癒やされるデザインに仕上がっています。

シリコンリングとカニカンが付属しているため、傘やペットボトル、ポーチなど好きな場所に取り付けて持ち歩くことが可能。本体サイズは高さ約2.3cmで、日常使いしやすいコンパクトサイズとなっています。

ラインナップは「あいるん×ハローキティ」「らぶるん×マイメロディ」「うるるん×シナモロール」「えねるん×ポムポムプリン」「くーるん×クロミ」の全5種類。両作品のファンならコンプリートしたくなるかわいさです。

発売情報

商品名：ぷにるんず×サンリオキャラクターズ ぷっくりクリアガチャマスコット



発売時期：2026年9月（9月28日週発売）



種類：全5種



価格：300円



※本記事は掲載時点の情報です。

高さ約2.3cmのコンパクトサイズながら、ぷっくりとした半立体フォルムとクリア素材の透明感が抜群の存在感を発揮。傘やペットボトルにつければ自分だけの目印として活躍し、思わず友人に見せたくなるかわいさが魅力です。お気に入りのキャラクターを連れて歩ける満足感も大きなポイントといえるでしょう。

ぷにるんずの丸みを帯びた愛らしいフォルムと、サンリオキャラクターズの象徴的なモチーフを違和感なく融合。ハローキティのリボンや、マイメロ＆クロミやシナモロールの耳、ポムポムプリンのベレー帽など、それぞれの特徴が小さなマスコットの中にしっかり落とし込まれています。透明感のある素材によって、まるで本当にぷにぷにしていそうな質感が表現されている点もファン注目の再現ポイントです。

ラインナップ

「あいるん×ハローキティ」

「らぶるん×マイメロディ」

「うるるん×シナモロール」

「えねるん×ポムポムプリン」

「くーるん×クロミ」

SNSでの反響

「すみません誰かこれシナモンくださいお願いします」

「ねぇまってぷにるんず鬼懐い」

「うるるん×シナモン! 好き×好きでさいこう」