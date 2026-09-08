きょう8日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『一茂×かまいたち ゲンバ』2時間スペシャル(19:00～)では、長嶋一茂がこれまでメディアに一切公開してこなかったハワイの別荘を初公開する。

長嶋一茂と、かまいたちの山内健司、濱家隆一が、今気になる“ゲンバ”で忖度なしのトークを繰り広げる同番組。今回は、3人がハワイで夏休みを過ごすことに便乗して番組念願のハワイロケが実現した。ハワイ歴58年という一茂が、絶品グルメや絶景スポット、超高級物件から自身のプライベート空間まで、かまいたちを「最強ハワイツアー」へ案内する。

いきなり超高級物件へ 天空のプライベートプールに驚き

3人が最初に向かうのは、ハワイグルメではなく、いきなりの超高級物件。「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ」の最上階ペントハウスを訪れる。

室内からはハワイの海を一望する大パノラマのオーシャンビューが広がり、さらに“天空のプライベートプール”まで完備。一同も驚く豪華物件を前に、その気になる価格も紹介される。

続いて、1000種類以上のTシャツが並び、ブルーノ・マーズをはじめ多くの著名人も訪れる人気アパレルブランド「88Tees」へ。今回は店の協力のもと、『一茂×かまいたち ゲンバ』オリジナルTシャツを制作し、3人もコラボTシャツに着替えてハワイの街へ繰り出す。

山内どハマりのマラサダ、一茂絶賛“白いパンケーキ”も

グルメでは、山内がプライベートでも通うほど好きだというハワイ名物「マラサダ」を求め、「レナーズ・ベーカリー」へ。出来たてアツアツを頬張った山内は「最高にうまい!」と絶叫し、濱家も「ハワイの気温と風が最高の調味料」と現地ならではの味わいを満喫する。

さらに、一茂が「最もウマい」と太鼓判を押す「ブーツ＆キモズ」の“白いパンケーキ”も登場。オーナー一家しかレシピを知らないという秘伝のマカダミアナッツソースが人気を集め、世界中から客が訪れる一品を3人が堪能する。

1962年創業の「バズズ・オリジナル・ステーキハウス」では、極厚のイカを揚げ、レモンとバターのソースをかけた「カラマリステーキ」を味わう。オバマ元大統領やクリントン元大統領も訪れたという店で、初めての味に山内は「うまっ。食べたことない味」と興奮する。

その合間には、開放型のトロリーバスを貸し切って海岸沿いの絶景を満喫。「アトラクションみたいで楽しい!」とはしゃぐ3人だったが、楽しいはずのツアーで濱家に思わぬ“悲劇”も訪れる。

ホノルル屈指の高級住宅街に潜入 “ある有名人”も登場

2軒目の不動産巡りで向かうのは、ホノルル屈指の高級住宅街「ブラックポイント」。二重のセキュリティーゲートに囲まれ、住人以外は立ち入ることのできないプライベートエリアに約75軒の邸宅が立ち並んでいる。

今回、3人が特別に訪れるのは約480平方メートルの豪邸。海を望むリビングやパノラマオーシャンビューのバスルーム、プライベートプール、ジャグジー、さらにはジムスペースまで備えた空間に、一同は大興奮する。

さらにここでは、一茂と同じくハワイに別荘を持つ“ある有名人”がサプライズ登場。一緒に豪邸を見学することになり、その驚きの価格にも迫る。

アラモアナセンターでヒコロヒーへのお土産探し

一行は世界最大級のショッピングセンター「アラモアナセンター」にも足を運ぶ。東京ドーム約5個分の広さに約350店舗が集まる巨大施設で、番組ナレーター・ヒコロヒーへのお土産を探すことに。

ところが、選んだお土産の代金はジャンケンで勝った人が支払うという展開に。3人が何を選び、最終的に誰が支払うことになるのかも見どころとなる。

旅の終盤には、ワイキキの夕日を望めるオーシャンビューレストラン「ラムファイヤー」へ。ダイヤモンドヘッドやワイキキの絶景を眺めながら、「芽キャベツの揚げ焼き」や、あぶったマグロを使った「アヒのたたき」など人気メニューに舌鼓を打ち、ハワイで過ごした時間を振り返る。

メディア初公開! 長嶋一茂のハワイ別荘へ

そしてロケの締めくくりに、かまいたちが向かうのが、一茂がこれまでメディアに一切見せてこなかったハワイの別荘。山内と濱家がその知られざるプライベート空間へ初めて足を踏み入れる。

一茂は「自然の中でゆっくり過ごしたい」と考え、以前所有していたマンションを売却して現在の邸宅へ引っ越したという。パパイアが実る広々とした敷地に平屋が建ち、テラスからはハワイの豊かな自然を一望。一茂がどのような環境でハワイの時間を過ごしているのか、そのこだわりが明らかになる。

さらに敷地内には屋外ジェットバスも設置されており、山内と濱家が大はしゃぎする場面も。ハワイ歴58年の一茂だからこそ知るグルメ、絶景、超高級物件を巡ってきた「最強ハワイツアー」は、最後に一茂自身のプライベートへと踏み込んでいく。

【編集部MEMO】

長嶋一茂は、1966年1月26日生まれ、東京都出身。立教高校、立教大学を経て、1987年のドラフト1位でヤクルトスワローズに入団。88年に一軍公式戦へ初出場し、92年までヤクルト、93年から96年まで読売ジャイアンツに在籍した。プロ通算384試合に出場し、161安打、18本塁打、82打点を記録。96年の現役引退後はタレント、俳優などとして活動し、映画『ミスター・ルーキー』『男たちの大和／YAMATO』『ポストマン』『はやぶさ 遥かなる帰還』などにも出演。テレビではバラエティや情報番組を中心に幅広く活動している。

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