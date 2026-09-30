ロッテは30日、10月2日、3日にZOZOマリンスタジアムで開催するソフトバンク戦（いずれも18時00分試合開始）の観戦チケットが、両日とも完売したことを発表した。
10月2日は角中勝也外野手、10月3日は唐川侑己投手の引退セレモニーを予定している。今季のチケット完売は、3月27日の西武との開幕戦、4月5日のソフトバンク戦、5月30日、31日の阪神戦、6月19日の楽天戦に続き、今回で6回目、7回目となる。
ロッテは30日、10月2日、3日にZOZOマリンスタジアムで開催するソフトバンク戦（いずれも18時00分試合開始）の観戦チケットが、両日とも完売したことを発表した。
10月2日は角中勝也外野手、10月3日は唐川侑己投手の引退セレモニーを予定している。今季のチケット完売は、3月27日の西武との開幕戦、4月5日のソフトバンク戦、5月30日、31日の阪神戦、6月19日の楽天戦に続き、今回で6回目、7回目となる。
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