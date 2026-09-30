西武は1日、9月30日（水）の11時からオフィシャルECサイトのライオンズストア オンラインで、2027年の『埼玉西武ライオンズオリジナルおせち』の予約受付を開始したと発表した。

バラエティ豊かな和洋中の3段重のおせちに、保冷バックやポチ袋など4つの限定特典が付いている。今年は、ライオンズを象徴し重厚感漂う「レジェンドブルー」のお重に、びっしりとさまざまなおせち料理を詰め合わせた。一・二段目には伝統的な和、三段目に洋・中を詰め込み、こどもからおとなまで幅広い世代に楽しめる。

毎年好評の黒毛和牛ローストビーフ赤ワイン漬けや、Lマークの焼き印でライオンズらしさを表現した卵焼に加え、デザートにもぴったりなレアチーズケーキ（伊予柑ピールのせ）が新たに加わった全41品を詰め合わせている。

特典として、球団マスコットのレオをあしらったオリジナルの「お重」と「保冷バッグ」「ポチ袋」と「お箸袋（お箸）」も用意。予約は12月4日(金)までで、予定販売数に達し次第、受付を終了。

▼ 森脇亮介投手 コメント

「どれも味や見た目にこだわっていて、とてもおいしかったです。特典の「保冷バック」を来シーズン球場に持ってきてくれたら、おせちを購入した人だなってわかりますね。飲み物を入れて球場で持ち歩くこともできて便利だと思います。ライオンズのおせちと一緒に良いお正月にしてください！」

▼ 篠原響投手 コメント

「おとなもこどもも食べやすいメニューだと思います！レオマークの大根や、卵焼などライオンズ要素が詰まっているので楽しいですね。今年は、お重がライオンズカラーのレジェンドブルーなのもおすすめポイントです。ぜひライオンズおせちと一緒に良いお年をお迎えください」