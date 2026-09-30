アジア大会2026 柔術日本代表のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大…

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アジア大会2026 柔術のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋
アジア競技大会（アジア大会）愛知・名古屋2026の柔術は、2026年10月1日（木）から10月3日（土）まで開催されます。会場は愛知県武道館。男子は62kg級、69kg級、77kg級、85kg級、94kg級、女子は48kg級、52kg級、63kg級などが実施されます。ここでは、アジア大会2026柔術のテレビ放送、ネット配信予定、競技日程を紹介しています。
柔術の競技会場
愛知県武道館
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アジア大会2026 柔術のテレビ放送予定
日程
放送局
放送時間
内容
10月1日（木）
未定
未定
柔術
10月2日（金）
未定
未定
柔術
10月3日（土）
未定
未定
柔術
現時点で、柔術の地上波テレビ放送について競技単独の放送予定は確認できていません。放送予定は今後変更・追加される可能性があります。
アジア大会2026 柔術のネット配信予定
日程
配信サービス
配信時間
内容
10月1日（木）
9:00～
ライブ配信予定
準決勝／決勝
女子48kg級、男子62kg級、男子69kg級
10月2日（金）
未定
未定
柔術
10月3日（土）
未定
未定
柔術
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10月1日の女子48kg級、男子62kg級、男子69kg級の準決勝・決勝がライブ配信予定。U-NEXTならスマートフォンやパソコン、テレビなどで視聴できます。
［PR］配信内容・配信時間は変更となる場合があります。
U-NEXTの2026年10月1日配信ページでは、9:00から柔術の女子48kg級、男子62kg級、男子69kg級の準決勝・決勝が案内されています。10月2日・3日の日別配信ページには、現時点で柔術の記載は確認できていません。最新の配信予定はU-NEXT公式ページでご確認ください。
アジア大会2026 柔術の競技日程
日程
時間
種目・ラウンド
10月1日（木）
9:00～14:30
予選・敗者復活戦・準決勝
女子48kg級
男子62kg級、69kg級
15:30～17:30
3位決定戦・決勝・表彰式
女子48kg級
男子62kg級、69kg級
10月2日（金）
9:00～13:30
予選・敗者復活戦・準決勝
女子52kg級
男子77kg級、94kg級
14:30～16:30
3位決定戦・決勝・表彰式
女子52kg級
男子77kg級、94kg級
10月3日（土）
9:00～12:00
予選・敗者復活戦・準決勝
女子63kg級
男子85kg級
13:00～15:00
3位決定戦・決勝・表彰式
女子63kg級
男子85kg級
競技日程・開始時刻は大会運営上の都合などにより変更される場合があります。最新情報は大会公式発表をご確認ください。
柔術の日程・放送予定について
アジア大会2026の柔術は10月1日から10月3日まで愛知県武道館で開催されます。10月1日は女子48kg級、男子62kg級・69kg級、10月2日は女子52kg級、男子77kg級・94kg級、10月3日は女子63kg級、男子85kg級が予定されています。
ネット配信では、10月1日の柔術がでライブ配信予定となっている。テレビ放送および10月2日以降のネット配信については、今後発表される最新情報を確認したい。
競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料（2026年8月19日発表）
放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照
ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照
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