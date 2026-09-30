「特に見事だ」千賀滉大、主力離脱中にクローザーで奮闘！　来季の立場は…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、今季途中に先発ローテーションを外れてブルペンへ回り、デビン・ウィリアムズ投手の不在時にはクローザーも務めた。一方で2027年の起用法、さらには去就までもが不透明な状況にあると、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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同メディアによると、今季のメッツ先発陣は防御率4.47でメジャー19位に沈んだものの、後半戦には来季に繋がる明るい材料も見られたという。



ただし、千賀の先発投手としての日々は2026年で終わったと位置付けている。



一方で救援への転向はうまく機能し、ウィリアムズの不在時にはクローザーの役割を担った点に関しては「これまで一度もメジャーで経験したことのない役割だったにもかかわらず、特に見事だった」と高評価。



それでも今季の数字は厳しい。



千賀は8先発を含む31試合に登板して0勝9敗、防御率7.34に終わっている。











メッツの来季ローテーションは、ノーラン・マクリーン投手、クリスチャン・スコット投手、ザック・ソーントン投手の3人が当確とされ、3人合計の今季防御率は3.42だった。



ショーン・マネイア投手、ジョナ・トン投手も候補に挙がり、デビッド・スターンズGMは先発投手の補強が「必要」との考えを示している。



とはいえ、千賀は2022年12月に結んだ5年総額7500万ドル（約117億8000万円）の契約により、2027年には1400万ドル（約22億円）の年俸が残っているようだ。



こうした状況を踏まえ、同メディアのアンソニー・ウォルシュ記者は「千賀が2027年にブルペンにいるのか、そもそもチームに残っているのかも分からない」と指摘。



故障者が出ない限り、先発ローテーションに千賀の名前がある可能性は低いと分析している。



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【了】