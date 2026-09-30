◆ 高木氏「すごいね、隙なし」大矢氏「球を低く集めて、多彩」

阪神・髙橋遥人が30日、ヤクルト戦に先発登板。8回107球・4安打6奪三振無四球無失点で、球団では井川慶氏以来23年ぶりとなる16勝目を記録した。

セ・リーグ最多勝のタイトル獲得が確定した髙橋。30日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「すごいね。隙なしという所ですか」と感嘆すると、解説の大矢明彦氏は「球を低く集めて、真っ直ぐそれからツーシームと使ったりね、多彩だと思うんですよね。（16勝3敗で）貯金13ですから、そりゃすごいですよ」と称賛した。

さらに高木氏が「防御率は村上頌樹が（1.85で）1位なんですよ。（髙橋が1.87で）0.02差なんですよ」と最優秀防御率のタイトル争いに注目すると、もう1人の解説・斎藤雅樹氏は「村上は明日（10月1日に）投げますよね。今はタイトルというよりチームの勝利の方に向かうと思うが、でも勝利のためには0点に抑えることが大事なので、そうすると村上も頑張るでしょうし」と見解を述べた。高木氏は「7回2失点だと抜かれるらしい。8回2失点だったら大丈夫。微妙な1点の違いで明日どうなるかというね」と語った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』