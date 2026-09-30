







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、ブレイク・トライネン投手が右肩炎症を理由に負傷者リスト（IL）に入った。ポストシーズンを前にまさかの事態となったが、共にブルペンを支えるアレックス・ベシア投手も肩を落としているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。



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トライネンは同27日の試合で、登板に備えてブルペン投球を行っている最中に違和感を訴えた。試合後、デーブ・ロバーツ監督が今季終了を明言したことが伝えられている上、今オフのFAに影響を及ぼすのではという見方もある。



同メディアは「試合後に報道陣の取材に応じたベシアは、ドジャースが再び10月の戦いに向けて準備を進める中、チームのベテランリーダーの一人を失うことによる精神的な影響について語った」としつつ、「胸が張り裂けるような思いだ。今後、検査を受けるのかどうかや、どんな話をしているのかは分からない。でも、無事であってほしいと思っている。ポストシーズンでも、彼にブルペンの一員でいてほしかった。まだその可能性が残っていてほしいけど、本当に辛い状況だ」という本人のコメントを紹介。



続けて、「トライネンの離脱は、シーズンの大半を通して故障者や役割の変更に対応してきたブルペンにさらなる課題をもたらす。特に近年のポストシーズンを戦う中で、彼の経験とリーダーシップはブルペン陣にとって重要な要素となってきた」と記している。











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