







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは30日、辻本倫太郎内野手と来季の契約を結ばないことを発表した。



辻本は北海高、仙台大を経て、2023年ドラフト3位で中日に入団。168センチと小柄ながら、広い守備範囲と勝負強い打撃を持ち味とする内野手として期待された。



ルーキーイヤーの2024年は一軍13試合に出場し、打率.167。2025年は29試合まで出場機会を増やしたものの、打率.132、1打点と打撃面で苦しんだ。



プロ3年目の今季は一軍15試合に出場し、17打数3安打、打率.176。ファームでのプレーが中心となっていた。



一方、ファームでは65試合に出場し、200打数58安打、打率.290、2本塁打、16打点、6盗塁を記録。二塁を中心に遊撃、外野も守るなど複数ポジションで起用されていた。



一軍通算では57試合に出場し、88打数13安打、打率.148、0本塁打、1打点。ドラフト3位で期待を受けて入団した25歳の内野手だったが、わずか3年間で中日を去ることになった。



中日はすでに前日29日に、福敬登投手ら計6選手と来季の契約を結ばないことを発表していた。



















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