NTTソルマーレが運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、夏休み明けに読みたい作品をテーマとした「メンパ爆上げマンガランキング」の結果を8月26日に発表した。

今回のランキングは、「心の負担を最小限に抑え、自分の状態を健やかに保ちながら、持てる実力を安定して最大限に発揮すること」を意味する“メンタルパフォーマンス(メンパ)”に着目して実施。コミックシーモア会員5,856人の回答を集計した。

1位は2,048票を獲得! あの名作がランクイン

第1位に選ばれたのは「夏目友人帳」(緑川ゆき／白泉社)。2,048票を獲得し、2位以下を大きく引き離した。

妖と人との交流を描く同作には、「人と妖との繋がり、主人公の成長が丁寧にリアルに描かれていて優しい気持ちになれる」「気持ちが落ち着いたり、前向きになれる作品」「優しい世界と美しい言葉に何度も癒されてきた」などの声が寄せられた。心のデトックスを促し、メンタルを健やかに整えてくれる存在として高く支持されている。

第2位は、異世界スローライフ作品「穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC」(百地・岬／TOブックス)が1,393票でランクイン。異世界に転移してもなお、優雅でマイペースな休暇を満喫する貴族の日常を描いた人気作だ。

読者からは「頑張り過ぎず、今自分が置かれている場所で、毎日を真摯に生きる主人公達に穏やかな心でいられる」「心を浄化できるストーリーで元気をもらえる」「潔い割り切り方が読んでいて心地よい」といったコメントが寄せられている。

第3位には、「舞妓さんちのまかないさん」（小山愛子／小学館）が1,008票で選ばれた。

京都の花街を舞台に、まかないさんとして働く16歳の少女・キヨの日常を描く作品で、「のんびりとした毎日の中で、主人公がまっすぐに頑張る姿が好き」「美味しそうな食事風景をみて、自身も食事を楽しみに1日を乗り切ろうと思える」「美味しいものを食べている場面を見ると自分も幸せを分けてもらったように心がほっこりする」などの声が集まった。

番外編

番外編として、「しあわせは食べて寝て待て」（水凪トリ／秋田書店）、「幸せは腹から満たせ」（ひつみ／シーモアコミックス）、「神客万来!」（ねむようこ／芳文社）、「凪のお暇」（コナリミサト／秋田書店）、「ひらやすみ」（真造圭伍／小学館）、「無能の鷹」（はんざき朝未／講談社）、「メタモルフォーゼの縁側」（鶴谷香央理／KADOKAWA）、「メンタル強め美女白川さん」（獅子／KADOKAWA）なども紹介された。

『メンパ爆上げマンガランキング』キャンペーン

コミックシーモアではランキング発表を記念し、第1位～第3位までと番外編の全作品をお得に読めるキャンペーンを開催する。

対象作品1巻以上無料のほか、3冊20％OFFクーポンの配布(※新刊を除く)、抽選でポイントが当たるXキャンペーンも行う。キャンペーン期間は8月26日10時から9月8日23時59分までとなっている。