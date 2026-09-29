「わたしはただ、推しの夢を叶えてあげたかっただけなのに」“恋愛禁止”なアイドル、加熱する応援、“正論”と“誹謗中傷”…。愛・時間・お金の全てを捧げた推し活の先にあるものはーー。

「シリーズ 立ち行かないわたしたち」最新作『推し活で全てを失ったわたし』(上野ほし/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

第11話：負けたくない

次回、続きます。

⇒前回のお話を読む

『推し活で全てを失ったわたし』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。