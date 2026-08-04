NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、小芝風花、木村昴、ハライチ澤部佑が出演する新TVCMコミックシーモア「3人のマンガ好き ジャンル楽しみすぎ」篇を8月4日より全国で順次放映開始する｡

新TVCMは、「コミックシーモアは、マンガのジャンルも豊富で毎日いろいろな気分で楽しめること」がテーマ。エレベーターに乗り込んだ小芝、木村、澤部の前に、バトルやファンタジー、グルメ、ミステリーなど、多彩なジャンルのマンガが次々と飛び出し、小芝がそれぞれのジャンルの世界を楽しむ様子を描く。楽しそうに作品ジャンルを紹介する小芝に、「楽しみすぎ!」と木村と澤部がツッコむも、二人もそれぞれのマンガの世界を楽しんでおり、小芝から「いやそっちもね?」とツッコみ返される。最後は、3人そろって息ぴったりの「てへ」ポーズを披露。「マンガ多すぎ、国内最大級!」というセリフとともに、コミックシーモアの圧倒的な作品数を伝える。新TVCMとWEB限定動画はコミックシーモアの特設サイトでも配信中だ。

新TVCM概要

タイトル ：コミックシーモア「3人のマンガ好き ジャンル楽しみすぎ」篇(15秒)

放送開始 ：2026年8月4日(火)～順次放映

放送地域 ：全国(※一部地域を除く)

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