NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、YouTube「シーモアちゃんねる」の企画『ONGA PROJECT』の第11弾として、「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」大賞受賞作品「継母の心得」(漫画：ほおのきソラ 構成：藤丸豆ノ介 原作：トール／アルファポリス)を堀江晶太(PHYZ)プロデュースのもと、白神真志朗が作詞・作曲・編曲を担当。そして歌唱には多数のアニメ主題歌を担当する人気アーティストのやなぎなぎが参加した楽曲と共にミュージックビデオ化し公開した。

『ONGA PROJECT』は音楽×漫画「音画」という様々なマンガ原案とクリエイターのインスピレーションを掛け合わせ、マンガの可能性を拡大・加速させる公式2次創作音楽プロジェクト。

今回のONGA PROJECT第11弾は前回に引き続き、ボーカロイドクリエイター｢kemu｣として活動開始､現在もアニメ･インターネットシーンを中心に大活躍中の堀江晶太(PHYZ)が楽曲をプロデュース｡さらに、シンガーソングライターとして活躍する傍ら、様々な活動経歴を持つ白神真志朗が作詞・作曲・編曲を担当、歌唱には、一度聴いたら忘れられない繊細な声質と、印象的な楽曲の世界観が支持され、活躍の場を広げているシンガーソングライターのやなぎなぎが参加。

完成したミュージックビデオは、楽曲がより一層「継母の心得」の世界観を引き立たせ、電子コミックで読むのとはまた違った印象を楽しめる。

また、ONGA PROJECT第11弾を記念してコミックシーモアでは対象作品がおトクに読めるキャンペーンを実施する。

対象作品は、『継母の心得』1巻無料、『継母の心得(分冊版)』6巻無料、『継母の心得(ライトノベル)』2巻無料＆30％OFF。期間は7月1日～7月14日23：59。