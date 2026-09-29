婚約中の彼氏に突然フラれてしまった凛子。8年付き合っていて同棲直前…。広い家を借りてしまい途方に暮れていると、社内で人気の後輩・夜田(やだ)くんが現れてとんとん拍子で同居をすることに。しかし、いつもタイミング良く助けてくれる夜田くんにはどうやら秘密がある様子。ハイスペ後輩からの重すぎる愛の行方はー!?
MITUHACHI、正海春人が描く、DPNブックス「カフネ」発の漫画『夜田くんの愛は絶対』より一部をご紹介します。
6話(2)
マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『夜田くんの愛は絶対』は、各種電子書店で好評発売中です。
好青年の後輩、その本性は!?
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『夜田くんの愛は絶対』(MITUHACHI、正海春人/DPNブックス)
婚約中の彼氏に突然フラれてしまった凛子。8年付き合っていて同棲直前…。広い家を借りてしまい途方に暮れていると、社内で人気の後輩・夜田(やだ)くんが現れてとんとん拍子で同居をすることに。しかし、いつもタイミング良く助けてくれる夜田くんにはどうやら秘密がある様子。ハイスペ後輩からの重すぎる愛の行方はー!?
各種電子書店で好評発売中です。
(C)MITUHACHI・正海春人/DPNブックス