NTTソルマーレが運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、『GWは一気読み!「長編マンガ」ランキング』を4月29日に発表した。マンガを愛するコミックシーモアユーザー7,116名の回答により、第1位は「暁のヨナ」(白泉社)に決定。また、ゴールデンウィーク期間中は「コミックシーモア 爆トクSALE」も同時開催している。

『GWは一気読み!「長編マンガ」ランキング』結果発表

長い休みがあるときこそ、‟長編マンガ“を楽しみたいもの。コミックシーモアでは「連休中に読みたい長編マンガ」に関するアンケートを実施した。

結果、第1位は「暁のヨナ」(白泉社)が2,448票を獲得し首位に。続く第2位には「名探偵コナン」(小学館)が1,789票、第3位には「宇宙兄弟」(講談社)が1,302票でランクイン。「まとまった休みで一気に読みたい」「続きが気になっていた作品を読み進めたい」「アニメ・映画化をきっかけに原作マンガも読みたい」といった声が多く寄せられ、連休が“没入・再開・原作回帰”のタイミングとなっている実態がうかがえる。さらに、「暁のヨナ」では完結を機に最初から読み返したいという声もあり、作品ごとに多彩な楽しみ方が広がっている。

第1位:「暁のヨナ」(白泉社)：2,448票

今回1位に選ばれたのは、壮大な世界観と人間ドラマ、胸を打つ成長物語が魅力の「暁のヨナ」(白泉社)。「完結したのでこの機会に一気読みしたい」「少女漫画とは思えない壮大な展開」「何度読んでも面白く、連休にどっぷり浸りたい」といった声が多く寄せられました。特に、完結を機に最初から読み返したい、仲間との絆や主人公の成長をじっくり追いたいというコメントが目立ち、長編ならではの没入感が支持を集めたことがうかがえる。

第2位:「名探偵コナン」(小学館)：1,789票

長年にわたり幅広い世代から支持される「名探偵コナン」(小学館)がランクイン。選ばれた理由としては、「映画公開前に復習したい」「推理ものが好きなので読んでワクワクしたい」「黒の組織や主要キャラクターの関係をじっくり追いたい」などの声が多数寄せられた。

映像化をきっかけに原作へ戻りたい、巻数が多いからこそ連休にまとめて読みたいというニーズが強く、読み応えのある長編作品として高い支持を集めた。

第3位：「宇宙兄弟」(講談社)：1,302票

3位は夢を追う大人たちの姿に勇気をもらえる「宇宙兄弟」(講談社)。「読み返して感動を再確認したい」「ムッタを応援したい」「夢や挑戦の物語に元気をもらえる」「じっくり腰を据えて読みたい作品」といったコメントが寄せられている。

読後に前向きな気持ちになれることや、宇宙へのロマンとリアルな人間ドラマの両方を味わえることが、連休中に読みたい作品として支持された理由といえそうだ。

番外編(※作品名50音順)

その他、『GWは一気読み!「長編マンガ」ランキング』で寄せられた回答を紹介する。

「ギフト±」(日本文芸社)

「命と臓器移植と犯罪について考えさせられる重いテーマ!でも、次が気になってしまいます。ゆっくり落ち着いて読んでみたいです」

「試し読みで読んだら面白かった」

「結末が気になって、時間のある時に一気に読みたい」

「クッキングパパ」(講談社)

「クッキングパパは長編で連休中に読みながら実際に出てきたレシピで料理してみたい」

「連休になったらゆっくり読んで、作り置きおかずに挑戦してみたいです」

「料理のレパートリーを増やしたいから」

「ちるらん 新撰組鎮魂歌」(コアミックス)

「新撰組が好きだからです!」

「もともと新撰組に関心があり、関連する多数の文献・小説・漫画を読み、映像化作品も観てきた。今回また新たな解釈で映像化されたとのことで、その原作の漫画を読みたいと思ったから」

「史実や時代考証が違うようですが、新撰組が好きなので、別の角度から読んでみたい」

「なまいきざかり。」(白泉社)

「ミユキ蜜蜂先生がとにかく好き、そして一番好きな作品。定期的に読み返したくなる」 「成瀬がかっこいい!」 「キュンキュンするシーンが目白押しで、定期的に読み返したくなる作品です」

「文豪ストレイドッグス」(KADOKAWA)

「有名文豪の名を冠したキャラクターたちが活躍する世界観にハマりました」

「アニメで人気がある作品なので一度読んでみたい」

「明治昭和の文豪が好きなので」

「ミナミの帝王」(日本文芸社)

「Vシネマの作品が好きなので、読んでみたいです」

「社会経済漫画としても興味がある」

「銀次郎の世界にどっぷり浸ってみたい」

「弱虫ペダル」(秋田書店)

「結構読み進めたのですが、まだまだ続きを読みたいです!」

「ビワイチに挑戦しようと考えていて、調べているうちこの漫画に辿りつきました」

「自分の知らないスポーツの世界を教えてくれる」

「落第忍者乱太郎」(朝日新聞出版)

「懐かしい。子どもの頃に親しんでいたので、マンガも読んでみたいです」

「映画からハマって、原作の該当巻を読みたいと思っています」

「昔から知っている作品で、改めてじっくり読みたい」

GWに開催!「コミックシーモア 爆トクSALE」

GW期間に毎日全巻無料のマンガが楽しめるキャンペーンや最大50％OFFクーポンがもらえるおトクな「コミックシーモア 爆トクSALE」を実施する。期間は4月29日00：00～5月10日23：59。

GWは毎日全巻無料キャンペーン

GW期間中、対象作品が日替わりで登場する「24時間限定・全巻無料キャンペーン」を実施。毎日1作品が日替わりで全巻無料になる。

「SAKAMOTO DAYS」5巻無料キャンペーン

実写映画公開を記念して「SAKAMOTO DAYS」が5巻無料のキャンペーンを実施。期間は4月29日00：00～5月12日23：59。

最大50%OFFクーポンキャンペーン

期間中、毎日最大50%OFFクーポンが当たるキャンペーンを実施する。期間は4月29日00：00～5月2日23：59。詳細は特設ページを参照のこと。また、本キャンペーンは予告なく変更もしくは終了する場合がある。

集英社の新刊を除くすべての作品に使える10冊50%OFFクーポンをプレゼントする「春マン!! 2026」10冊50%OFFクーポンは、4月29日00：00～5月5日23：59の期間中に実施。なお、一部対象外作品がある。

白泉社「LaLa」の50周年を記念して対象作品が全巻無料や50％OFFで読める「LaLa」50周年企画キャンペーンでは、50周年を振り返る「推しLaLa年表」など、さまざまな企画を実施。実施期間は5月1日00：00～6月5日23：59。

また、夜限定!夜通しシーモアキャンペーンでは、期間中の18：00～翌朝5：59に日替わりで3冊20％OFFクーポンや対象作品が大量無料などで楽しめる夜限定のキャンペーンを実施する。期間は5月1日18：00～5月6日5：59。

Xキャンペーン

GW期間中はコミックシーモア公式X（@comic_cmoa）にて、シーモアポイントが当たるXキャンペーンを開催。

4月29日10：00～5月6日23：59の期間中は、抽選で毎日10名様に10,000ポイントをプレゼントする「シーモア今日の全巻無料 Ｘキャンペーン」を実施。5月1日00：05～5月7日23：59の期間中は、｢メダリスト｣ Ｘキャンペーン、5月6日10：05～5月12日23：59の期間中は、｢SAKAMOTO DAYS」実写映画化記念 Ｘキャンペーンを開催する。

『GWは一気読み!「長編マンガ」ランキング』調査概要