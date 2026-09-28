ラムシュタイン、最新ライブ映画が日本公開　東名阪プレミア＆全国22館で「炎上上映」

ラムシュタイン（Rammstein）のライブ・フィルム『Rammstein: Live in Mexico City』の日本公開が決定した。2026年11月5日（木）に東京・名古屋・大阪でジャパン・プレミア上映を開催し、11月18日（水）には全国21都市22館で一夜限りの「炎上上映」を実施する。

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本作は、2022年10月にメキシコシティのスタジアム、フォロ・ソルで開催された3公演を収めたもの。いずれもソールドアウトとなり、計約20万人が集まったステージを、全20曲・約110分の劇場版として届ける。監督は、ザ・ローリング・ストーンズやテイラー・スウィフト、アデルらの映像作品も手がけてきたポール・ダグデールが務めた。

公演が行われたのは、2019年に幕を開けた「Rammstein Stadium Tour」の一環。パンデミックによる中断を経て、2022年の8作目のスタジオ・アルバム『Zeit』発表とともに再開した同ツアーは、2024年までにヨーロッパと北米で計135公演を実施し、600万人以上を動員した。

映画には「Armee der Tristen」「Deutschland」「Du riechst so gut」「Sonne」「Du hast」といった代表曲に加え、「Te quiero puta!」のパフォーマンスも収録。地上20メートルに達する炎や大規模なパイロテクニクス、工業施設を思わせる巨大なステージセットを駆使した、ラムシュタインならではの演出も見どころとなる。2005年6月の川崎CLUB CITTA公演から21年。日本では実現していないスタジアム・ツアーの熱狂を、大スクリーンと5.1chの音響で体感できる機会となる。

Photo by Rob Lewis ⓒ2026SiFi Productions

Photo by Rob Lewis ⓒ2026SiFi Productions

11月5日のジャパン・プレミアは、新宿バルト9、ミッドランドスクエアシネマ、T・ジョイ梅田の3館で開催。11月18日の全国上映では、この3館でスタンディングやヘッドバンギング、歓声などが認められる「スタンディングもOK！ヘドバン炎上上映」を実施する。また、同日の新宿バルト9では登壇イベントも予定されており、登壇者と登壇時間は後日発表。ラムシュタインのメンバーの登壇は予定されていない。

日本語字幕入りの劇場版トレーラーも公開された。チケットの先行受付は9月28日（月）18:00からイープラスで開始。前売券は3,600円、劇場販売券は4,600円で、いずれも全席指定となる。

さらに、11月20日（金）にはライブ作品『ライヴ・イン・メキシコシティ』を発売。日本盤はユニバーサル ミュージックより直輸入盤仕様でリリースされ、2CD＋Blu-rayのデラックス盤と2CD盤の2形態が用意される。

＜上映情報＞

『Rammstein: Live in Mexico City』

2026年／英国／4K／2D／劇場版5.1ch／日本語字幕／約110分

東名阪ジャパン・プレミア「炎上上映」

日時：2026年11月5日（木）19:00開映

会場：新宿バルト9／ミッドランドスクエアシネマ／T・ジョイ梅田

全国一夜限定「炎上上映」

日時：2026年11月18日（水）19:00開映

上映劇場：

札幌シネマフロンティア

MOVIX仙台

MOVIX宇都宮

MOVIXつくば

イオンシネマ高崎

MOVIXさいたま

イオンシネマ市川妙典

MOVIX亀有

新宿バルト9 ★

横浜ブルク13

T・ジョイ新潟万代

イオンシネマ金沢フォーラス

静岡東宝会館

ミッドランドスクエアシネマ ★

T・ジョイ京都

T・ジョイ梅田 ★

塚口サンサン劇場

OSシネマズ神戸ハーバーランド

イオンシネマ岡山

広島バルト11

イオンシネマ宇多津

T・ジョイ博多

★「スタンディングもOK！ヘドバン炎上上映」実施劇場。

※11月18日の新宿バルト9では登壇イベントを予定。登壇者・登壇時間は後日発表。バンドメンバーの登壇はなし。

チケット：前売券3,600円／劇場販売券4,600円（全席指定・税込）

先行受付開始：2026年9月28日（月）18:00

受付：https://eplus.jp/rammstein-lf/

※劇場販売はプレイガイドでの一般発売後に実施。劇場・座席種によって追加料金が発生する場合あり。プレイガイド購入時は別途手数料が必要。

※3歳以上有料。3歳未満も座席を使用する場合は有料。

※特別上映では、指定の座席位置でのスタンディング、ヘッドバンギング、応援・歓声、規定内のペンライトや応援グッズの使用が可能。火器類の持ち込み、モッシュやダイブ、ジャンプ、座席を離れての鑑賞、撮影・録音・録画は禁止。詳細な鑑賞ルールと最新情報は、チケット販売ページおよび各劇場の案内を確認のこと。

主催・企画・日本配給：ソニー・ミュージックソリューションズ／KUUUSOOO_BELL

協力：ユニバーサル ミュージック合同会社

©2026 SiFi Productions

＜リリース情報＞

ラムシュタイン『ライヴ・イン・メキシコシティ』

発売日：2026年11月20日（金）

発売元：ユニバーサル ミュージック

『ライヴ・イン・メキシコシティ（デラックス）』（直輸入盤）

形態：2CD＋Blu-ray

品番：UICY-80818

価格：22,000円（税込）

『ライヴ・イン・メキシコシティ』（直輸入盤）

形態：2CD

品番：UICY-16547/8

価格：5,280円（税込）

予約：https://bio.to/Rammstein_MexicoCity

日本公式サイト：https://www.universal-music.co.jp/rammstein/