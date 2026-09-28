クリス・デイヴ＆MonoNeon、Billyrrom、馬場智章＆石若駿ら出演決定　「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」第2弾

新世代ジャズフェスティバル「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2026」が11月15日（日）、東京・SGCホール有明で開催される。第2弾ラインナップとして、Chris Dave, MonoNeon and Justus West、Billyrrom、馬場智章・石若駿クインテットの出演が発表された。

「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」は2013年にイギリス・イースト・サセックスでスタート。ジャズ、ソウル、ファンクなどを横断する音楽フェスティバルとして展開され、名称はジョン・コルトレーンの名作『A Love Supreme』に由来する。日本では2022年に初開催され、今回が約3年ぶり、初の東京開催となる。すでにヘッドライナーとしてデ・ラ・ソウル（Band Set）、STUTS（Band Set）の出演が発表されている。

今回発表されたChris Dave, MonoNeon and Justus Westは、本公演のために組まれるスペシャルユニット。ドラマーのクリス・デイヴは、ロバート・グラスパー、ディアンジェロ、アデルらとの共演で知られ、現代ジャズからブラック・ミュージック、ポップまで幅広いシーンで活動してきた。ベーシストのモノネオンは、プリンスが晩年に活動をともにしたミュージシャンの一人で、Fenderからシグネイチャーモデルも発売。ギタリストのジャスタス・ウェストは、マック・ミラー、ビヨンセ、ジョン・レジェンド、アリシア・キーズ、アリアナ・グランデらとの共演歴を持つ。

東京発の6人組Billyrromも出演。DISCO、SOUL、FUNKをルーツに持つ彼らは、2026年に大阪、東京、ソウル、香港、台北を巡る初のアジアワンマンツアーを開催し、同年にはユニバーサルミュージックとのグローバルパートナーシップ契約も発表している。

さらに、サックス奏者の馬場智章とドラマーの石若駿による「馬場智章・石若駿クインテット」が登場する。2人は9歳の頃に北海道のジャズスクールで出会った同世代の盟友で、映画『BLUE GIANT』ではメインキャラクターの演奏を担当。Answer to Rememberや石若駿トリオ+1など、これまでもさまざまな形で共演を重ねてきた。今回のLOVE SUPREMEではクインテット編成でステージに立つ。

オフィシャル3次チケット先行は9月28日18時〜10月12日23時59分まで受付中。

クリス・デイヴ×モノネオン（ギターはマーカス・キング）

LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2026

日時：2026年11月15日（日）OPEN / START 14:00

会場：東京・SGCホール有明

出演：

De La Soul (Band Set) 【Exclusive performance in Japan】

STUTS (Band Set)

Chris Dave, MonoNeon and Justus West

Billyrrom

馬場智章・石若駿クインテット

チケット：

スタンディング 18,000円（税込）

座席指定 25,000円（税込）

オフィシャル3次先行：

2026年9月28日（月）18:00〜10月12日（月・祝）23:59

イープラス：https://eplus.jp/lovesupreme/

※for overseas customers：https://eplus.tickets/lovesupreme/

公式サイト：https://lovesupremefestival.jp

クリス・デイヴ×モノネオン（ギターはマーカス・キング）