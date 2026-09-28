『Jack & Music』レポート　JP THE WAVY、ralph、Campanellaら「他人に流されない」27組が渋谷を沸かす

Jack Daniel'sが主催する都市型音楽イベント『Jack & Music』が9月26日、東京・渋谷のSpotify O-EAST／duo MUSIC EXCHANGEで開催された。

今年で3回目を迎えた『Jack & Music』には、JP THE WAVY、ralph、Campanellaをはじめ、ヒップホップ、テクノ、ハウスなどジャンルを横断する総勢27組のアーティスト／DJが出演。Jack Daniel'sが掲げる「Independence」「Authenticity」「Integrity」「Fidelity」という価値観と共鳴する、「他人に流されないこだわり」を持つアーティストたちが集まり、深夜から翌朝にかけて渋谷の2会場を盛り上げた。

出演したのは、JP THE WAVY、ralph、Campanella、3Li¥en、CYBER RUI、ryota、Ashley、ALI、Shurkn Pap、nasthug、JUN TANAKA、okadada、CYBERHACKSYSTEM、BiBiYUA、FELINE、TxBONE、KZMT、Mark West、U-holic、SAKURA、AKARI、MIWA、MOSHPIT、hayato hattori、Gen Yamada、OTA、NAMUの27組。ライブアクトとDJが交差しながら、それぞれ異なるバックグラウンドを持つ表現者たちが一夜をつないだ。

JP THE WAVY

ralph

Campanella

3Li¥en

会場には多くの音楽ファンが集まり、ステージから鳴る音に身を委ねる人、仲間と語り合う人など、それぞれのスタイルでオールナイトイベントを楽しむ姿が見られた。Spotify O-EASTとduo MUSIC EXCHANGEという渋谷を代表する2会場を行き来しながら、ヒップホップからクラブミュージックまで幅広い音楽を浴びられることも、『Jack & Music』ならではの魅力だ。

音楽だけでなく、フード＆ドリンクもこの夜を彩った。会場では人気タコス専門店「TACOS 3Hermanos」とJack Daniel'sがコラボレーション。「JACK Y HORCHATA」「JACK Y JAMAICA」「JACK Y COCA」「JACK Y CHEN」の4種類のドリンクが販売され、タコスとともに来場者を楽しませた。

音楽のジャンルも、そこで遊ぶ人々のスタイルもひとつに限定しない。異なるカルチャーが交差する渋谷という街を舞台に、27組のアーティスト／DJとオーディエンスが朝まで同じ時間を共有した『Jack & Music』。3回目となった今年も、Jack Daniel'sと音楽カルチャーの接点を体感できる一夜となった。

CYBER RUI

Ashley

ALI

Shurkn Pap

タコスとドリンク

Photo: ©Jack&Music

『Jack & Music』開催概要

日時：2026年9月26日（土）23:30〜翌5:00

会場：Spotify O-EAST／duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル）

出演：JP THE WAVY／ralph／Campanella／3Li¥en／CYBER RUI／ryota／Ashley／ALI／Shurkn Pap／nasthug／JUN TANAKA／okadada／CYBERHACKSYSTEM／BiBiYUA／FELINE／TxBONE／KZMT／Mark West／U-holic／SAKURA／AKARI／MIWA／MOSHPIT／hayato hattori／Gen Yamada／OTA／NAMU（全27組）

公式サイト：https://jackandmusic.jackdaniels.com/