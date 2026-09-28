俳優としても注目集める『Seventeen』モデル19歳・中島瑠菜、三つ編み&ガーリーコーデで登場

女優の中島瑠菜が19日、横浜アリーナで行われた「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

中島瑠菜

中島瑠菜

『Seventeen』(集英社)専属モデルでもある19歳の中島。首元と袖口にもこもこのファーがついたコートに淡いピンクのロングスカート姿でランウェイに登場した。

三つ編みヘアにも所々にキラキラとしたアイテムを散らし、ステージの雪が降ったような演出も相まって、ガーリーの装いで視線を集めた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。

第43回となる今回のテーマは「NEW GRAVITY」。ファッション、エンタテインメント、テクノロジー、そして社会課題。すべてのエネルギーが強烈な引力によってひとつに重なり、未来を動かす圧倒的なうねりへと変わる。新たな引力の中心・TGCで、世界を塗り替える一歩を踏み出そうというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER

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