乃木坂46井上和、ミニスカ×ブーツで秋モード　ふわふわ帽子でキュートな笑顔

乃木坂46の井上和が19日、横浜アリーナで行われた「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

ファッションブランド「VIS」のステージに登場した井上は、ふわふわの帽子、ブラウンのブーツにアイボリーベージュのニットとミニスカートを合わせたコーディネートを披露。ランウェイトップではキュートな笑顔を浮かべていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。

第43回となる今回のテーマは「NEW GRAVITY」。ファッション、エンタテインメント、テクノロジー、そして社会課題。すべてのエネルギーが強烈な引力によってひとつに重なり、未来を動かす圧倒的なうねりへと変わる。新たな引力の中心・TGCで、世界を塗り替える一歩を踏み出そうというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER