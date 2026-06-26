バンダイスピリッツは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて「デジモンペンデュラムCOLOR」シリーズの新作「8 CELESTIALWALKER」「9 ASTRALSENTINEL」(各7,150円)を発売する。予約受付期間は6月26日18時10分～2026年7月24日23時を予定。発送は2026年12月。

「デジモンペンデュラム」は、1998年10月に初代「デジタルモンスター」シリーズの後継機として発売された液晶玩具。ペンデュラム(振り子)を内蔵した仕様で人気を集めた。本商品は、そのリニューアル版である「デジモンペンデュラムCOLOR」シリーズの最新弾となる。

本体カラーは、「8 CELESTIALWALKER」がオリンポスグリーン、「9 ASTRALSENTINEL」がイリアスブルー。1998年発売のオリジナル版の形状をベースにしながら、カラー液晶と充電池を内蔵している。充電は付属のUSB Type-C対応ケーブルで行う。

収録デジモンは、デジタルワールド・イリアスをテーマにしたラインアップ。「デジモンストーリー タイムストレンジャー」に登場したデジモンに加え、新たなデジモンも多数収録される。

「8 CELESTIALWALKER」には、コロナモンやユピテルモンをはじめとしたオリンポス十二神の面々に加え、タイタン族のデジモンを収録。「9 ASTRALSENTINEL」には、ルナモンやディアナモンをはじめとしたオリンポス十二神に加え、ダークエリアの支配者・プルートモンも収録される。

本作では、育成、バトル、進化といった遊びを楽しめるほか、加速度センサーによって本体を振った回数がトレーニング結果やバトルの攻撃力に反映される。さらに、「8 CELESTIALWALKER」のアポロモンと「9 ASTRALSENTINEL」のディアナモンをジョグレスすることで、グレイスノヴァモンに進化させることもできる。

また育成サポート機能として、成長を一時停止できる「コールドモード」や、育成中のデジモンを1体まで保存できる「バックアップシステム」を搭載。保存したデジモンは、通信相手がいない場合のジョグレス相手としても使用可能となっている。

あわせて登場する専用ケース「デジモンケース イレモンペンデュラムCOLOR2」(1,980円)は、メタリックオレンジとメタリックシルバーの2色展開。本体を収納したままプレイや充電ができるほか、ケースの蓋を開ければ本体2台をつないだ通信バトルにも対応する。

(c)BANDAI・PLEX