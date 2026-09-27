







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、負傷者リスト（IL）から復帰したものの、打順は通常の1番ではなく2番に入った。復帰戦では改善も見られた一方、右腕と左膝の状態にはなお不透明な部分が残るとの見方が出ている。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のディラン・ヘルナンデス記者が9月24日（日本時間25日）に言及した。



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大谷に代わって1番に入ったのはムーキー・ベッツ内野手だ。ベッツは直近42試合で打率.317と好調を維持しているが、ドジャースが大谷を本来の状態に近い選手として見ているのであれば、打順を動かさなかったはずだとの見方がある。



一方で、サンディエゴ・パドレスとの復帰戦では、IL入り前と比べて明確な改善も見られた。初回にはロビー・レイ投手から低めの球を安打にし、以前は左膝の問題で届かなかったようなコースへ対応した。



ただし、完全復活と判断できる内容ではない。4回の満塁の好機では98.5マイル（約158.5キロ）のシンカーに振り遅れて三振し、9回にはメイソン・ミラー投手に3球三振を喫した。



他にも本調子とは言えない打席が続き、ヘルナンデス氏は「普段なら積極的な大谷が、打席であれほど忍耐強く振る舞ったのは、スイングを控えて腕をがばいたかったからだろうか。フェンス付近まで飛んだ打球が本塁打とならなかったのは、バットの先端で打ったからか、それとも全力を出せていなかったのか」と言及した。



ILから復帰した大谷は、以前の不振ほど調子が悪い訳ではなさそうだ。しかし、これまでMVPに値する活躍を見せ続けてきただけに、さらに高度な成績を求められているのも事実だろう。











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