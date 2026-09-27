BE:FIRST、ATL Jacobとの「DEAD EYES EVERYWHERE」ダンス映像公開　Melvin Timtimが振付

BE:FIRSTが、Global EP『WATCH ME』収録曲「DEAD EYES EVERYWHERE feat. ATL Jacob」のSpecial Dance Performance映像を公開した。

同曲をプロデュースしたのは、アトランタ出身のプロデューサー／ラッパー／起業家、ATL Jacob。Future、Drake、Nicki Minaj、Lil Baby、Kodak Blackらの作品を手がけてきたヒットメーカーで、BE:FIRSTとは先行曲「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」に続くコラボレーションとなる。

「DEAD EYES EVERYWHERE feat. ATL Jacob」は、ATL Jacobによる重厚なビートの上で、〈止まってる暇ねぇ、国ごと踊れ〉と突き進む意志を打ち出す一方、〈皆群がる俺 ”hello, kitty”〉〈10,10,10 満点しか取れない〉といった遊び心のあるラインも織り込んだダンスナンバー。BE:FIRSTの自信とエネルギーをストレートに押し出した一曲となっている。

今回公開されたSpecial Dance Performanceでは、Justin BieberやChris Brownらのパフォーマンスに携わってきた振付師Melvin Timtim（Legacy Entertainment Group）がコレオグラフを担当。楽曲の重量感を生かしながら、6人のグルーヴと余裕を感じさせるパフォーマンスを披露している。

9月18日にリリースされた『WATCH ME』は、BE:FIRSTにとってUSデビュー作となる初のGlobal EP。「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」「WATCH ME feat. BIA」など全5曲を収録し、9月21日時点でアメリカのiTunesアルバムチャート最高7位を記録している。

現在BE:FIRSTは「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”」を開催中。9月25日のバンコク、27日の台北を経て、10月3日にマニラ、10月22日・23日にはニューヨークで公演を行う。さらにデビュー5周年記念日の11月3日には、4thアルバム『BE:4U』のリリースを控えている。

なお、現在発売中の「Rolling Stone Japan vol.36」では、BE:FIRSTが表紙を飾っている。COVER STORY「Watch Them Now／自分たちのまま、世界へ」では、独占撮り下ろしと6人へのロングインタビューを全14ページにわたって掲載。Global EP『WATCH ME』やLAでの楽曲制作、世界を意識するなかで変わるものと変わらないもの、そして6人が思い描くこれからを掘り下げている。

BE:FIRST

Global EP『WATCH ME』

配信中

1 BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob

2 WATCH ME feat. BIA

3 CAGLIOSTRO

4 PAPER SCARS

5 DEAD EYES EVERYWHERE feat. ATL Jacob

Streaming & Download：https://lnk.to/watchme_befirst

Special Site：https://befirst.tokyo/global2026/watchme