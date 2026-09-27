







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは27日、4回裏終了時のイニング間イベントとして開催している「Hisense ハマスタバトル」で、オフィシャルパフォーマンスチーム「diana」が通算200勝を達成したと発表した。



通算成績は200勝86敗で、勝率は.699。節目の200勝到達となった。



「Hisense ハマスタバトル」に唯一全試合出場しているdianaキャプテンのShizukuは、球団を通じてコメントを発表した。



「対戦してくださった皆さま、そして共にバトンを繋いでくれたメンバーのおかげで、こうして通算200勝を達成することができました！感謝と嬉しい気持ちでいっぱいです！



いつも近くで支えてくださった皆さま、そしてたくさんのタオルを回し、声を出して『Hisense ハマスタバトル』を盛り上げてくださった皆さま、本当にありがとうございました！



2026年シーズンはリレーメンバーが新しくなり、模索する部分もありましたが、『次こそ勝つ！もっと上へ！』とみんなで声を掛け合い、チームワークを深めながら勝ちを積み重ねてこられたことを嬉しく思っています！残り試合も少なくなってきましたが、最後まで全力で走り続けていきます！！」



2026年シーズンはリレーメンバーが新しくなる中でも勝利を積み重ね、通算200勝の節目に到達したdiana。シーズン最終盤も、横浜スタジアムを盛り上げる走りに注目が集まる。













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【了】