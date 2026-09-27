







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの度会隆輝外野手は26日、横浜スタジアムで行われた阪神タイガース戦に「1番・左翼」でスタメン出場。3回の守備で背走からの好プレーを披露した。



DeNAが0-2とリードを許して迎えた3回表。1死走者なしから阪神・中野拓夢が左翼方向へ飛球を放った。打球は度会の頭上を越えるように伸びたが、度会は落下地点を見ながら背走。最後はジャンプしてグラブに収め、見事にアウトを奪った。



度会は21日の阪神戦でも、フェンスに激突しながら大飛球を好捕。この日も左翼で軽快な動きを見せ、守備で存在感を示した。



この日、打撃では4打数無安打1四球。4回には遊撃手の失策を誘う打球を放ち、その間に2者が生還して3-3の同点となった。しかし、DeNAは6回に一挙4点を奪われるなど、中盤以降に阪神打線につかまり3-8で敗戦。この結果、今季のリーグ3位が確定した。



度会の今季成績は、この試合を終えて130試合に出場し、打率.275、9本塁打、50打点、5盗塁。今季でプロ3年目を迎えたドラフト1位戦士が、キャリアハイのシーズンを送っている。

































【動画】背走から最後はジャンプ！度会隆輝のスーパーキャッチ

DAZNベースボールのXより













お見事！



背走からの美技

度会隆輝 ジャンピングキャッチ



⚾️DeNA×阪神

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】