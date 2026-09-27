「イニングはまだ定かではない」ドジャース・佐々木朗希、リリーフ専念は…

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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、負傷者リスト（IL）から復帰後にブルペンへ配置転換された。ただし、ポストシーズンでは昨季のように守護神を任せる方針ではなく、複数イニングを含めた柔軟な役割が想定されているようだ。米メディア『ドジャー・ブルー』のセバスチャン・アブドン・イバラ記者が9月23日（日本時間24日）に報じた。



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佐々木は15日間のILから復帰し、ブルペンへ配置転換された。サンディエゴ・パドレス戦では1イニングを投じ、10月に向けてリリーフとしての調整を進めている。



佐々木は昨季のポストシーズン、リリーフ陣の選択肢が限られていたことから守護神を務めた。結果的にはその起用が成功し、10回2/3を投じて自責点1、被打率.167、WHIP1.03と圧倒的な成績を残した。



今季はエドウィン・ディアス投手が守護神として期待通りの結果を残せていない一方、タナー・スコット投手が比較的安定した選択肢となっている。そうした状況もあり、佐々木を昨季と同じ役割に固定する必要はないだろう。



デーブ・ロバーツ監督は佐々木の起用について「どのイニングになるかはまだ定かではない。複数イニングを投げる姿も想像できる。つまり、イニングの頭からマウンドに上がり、そのまま2イニングを投げ切るような形だ。出番が3回か、6回か、8回になるかは状況次第だが、彼自身はどんな役割にも対応できる準備が整っている」と言及した。



シーズン中盤から調子を上げてきた佐々木は、ポストシーズンでも重要な局面で登板すると考えられる。山本由伸投手ら球界屈指の先発陣がいることを考えると、佐々木をリリーフで起用するのは理にかなっているだろう。











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