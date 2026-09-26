







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、負傷者リスト（IL）から復帰後に力強い打撃を取り戻しつつある。スイングの強さや打球内容に明確な改善が見られるが、まだ完全な復調と言い切るには早いかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のコリン・キーン記者が言及した。



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大谷は故障の影響が強かった時期、振り遅れや痛みをこらえるような表情、弱い打球が目立っていた。その後IL入りし、23日（同24日）に戦列へ復帰した。



その後、特に目を引くのが打球の強さだ。サンディエゴ・パドレス戦では平均打球速度101.9マイル（約164キロ）を記録し、メイソン・ミラー投手の102マイル（約164.1キロ）の直球にも振り遅れることなく、二塁打を放った。



さらに、インパクトの力強さやスイングの速さが戻るにつれて、打席での自信や選球眼も改善しているように見える。故障中に苦しんでいたスライダーへの空振りも減り、本来の打撃に近づきつつある。



復帰を果たした大谷について、キーン氏は「10月が近づくにつれて彼が調子を戻しつつあることに、ファンは大きな喜びを感じているはずだ。2試合という数では、正式にMVP級の調子に戻ったなどと断言するにはまだ早いが、確実に正しい方向に向かっている」と言及した。



不振に陥っていた大谷がポストシーズンを直前に調子を上げていることは心強い。ワールドシリーズ3連覇を実現するためにも、このまま調子を上げ続けてほしいものだ。











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