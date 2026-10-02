ME:I、5thシングル『Rock & Roll Pretty』収録曲公開、メンバーが作詞に初参加

ME:Iが、12月2日（水）にリリースする5thシングル『Rock & Roll Pretty』の収録曲を公開した。

「Let's Rock & Roll 〜全力で楽しもう〜」をキャッチコピーに掲げる本作には、表題曲「Rock & Roll Pretty」をはじめ、「IRIS」「Red」「Bestie」の新曲4曲を収録。表題曲は、自由に、堂々と今を楽しむ姿をポップ・パンクサウンドに乗せて描いた楽曲となっている。

収録曲「IRIS」では、MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、TSUZUMIの5名が初めて作詞に参加。YOU:ME（ファンネーム）とともに歩んでいく未来への思いが込められた楽曲で、ファンと一緒ならどんな未来でも力強く進んでいけるというメッセージを届ける1曲になっているという。

10月30日には表題曲の先行配信とミュージックビデオの公開、11月24日にはHighlight Medleyの公開が予定されている。

©LAPONE GIRLS

＜リリース情報＞

ME:I

5th SINGLE『Rock & Roll Pretty』

2026年12月2日（水）発売

初回限定盤A（CD+DVD）1,900円（税込）

初回限定盤B（CD+PAPER CRAFT）1,900円（税込）

通常盤（CD ONLY）1,400円（税込）

FC限定盤（CD ONLY）1,200円（税込）※ME:I OFFICIAL STOREのみで取り扱い

[CD]

1. Rock & Roll Pretty

2. IRIS

3. Red

4. Bestie

特設サイト：https://me-i.jp/feature/rock_roll_pretty