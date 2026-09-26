津田健次郎「眠くなる効能があるみたいで（笑）」プラネタリウムのナレーションを担当すると言われることとは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。

9月20日（日）の放送では、津田がナレーションを務めている没入型プラネタリウム「月待ちの宵」について語る場面がありました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日、没入型プラネタリウム『月待ちの宵』を体験してきました。決まった席に座って観るプラネタリウムと違い、好きな場所で立ったままでも座りながらでも観られるということで、私は壁にもたれて座って観ていました。津田さんの穏やかな声を聴いているなかで、途中から部屋全体に映像が映し出されたときは、まさにプラネタリウムの世界に入り込むことができました。一緒に行った母も楽しんでくれていたので、とても良かったです」

◆津田健次郎ボイスの意外な効能

津田：行っていただきまして、ありがとうございます。寝ませんでしたか？ 僕は、今まで何度もプラネタリウムのナレーションをやらせていただいたんですけれども、「寝たよ」みたいな声を結構いただいていまして……（笑）。どうやら、僕が穏やかにゆったりしゃべると眠くなる効能があるみたいで、今回のプラネタリウムはどうだったかなと。

メッセージをいただいたように、このプラネタリウムは固定席ではなくて、もっとラフな感じで観られるということで、さすがに今回は寝ないで観られたんじゃないかなという気はしていますけれども。お母さまも楽しんでくれていたということで、本当にありがとうございます。

東京に新しくできた高輪ゲートウェイの駅ビル施設みたいなところになるんですかね。そこでやっておりますので、もし寄る機会があれば、ぜひ楽しんでいただければなと思っております。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking