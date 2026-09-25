25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と館山昌平氏が、3位・DeNAに逆転負けを喫した首位・阪神について言及した。

阪神は3回に近本光司のソロで先制するも、1点リードの8回に登板した石井大智が宮崎敏郎に逆転2ランを浴び、1－2で敗戦。それでも、2位・巨人が敗れたため、優勝マジックは1つ減って5になった。

番組MCを務めた谷繁元信氏は「気になったのは、森下がダブルプレー2つということで、阪神はクリーンアップ。なんとか打って得点していかないと、阪神ペースになっていかない」と指摘。

この日は3番・森下翔太が3打数0安打2併殺、4番・佐藤輝明が3打数1安打、5番・大山悠輔が3打数1安打1併殺だった。

斎藤氏は「3人が打って初めて点数が入る。下位が打つと大量得点になっていく。ここのところ下位がうまく繋がらないところで、この3人が出ないとこういう展開になってしまいますよね」と話した。

館山氏も「死球もあり四球もあり、避けられている部分もあり、3人ともフラストレーションの溜まる展開になりますよね。厳しいところにしかボールが来ない。打点を稼ぐためにうちに行かなければならない悪循環になったのかなと思いますね」と分析した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』