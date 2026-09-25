







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの有望株ホスエ・デパウラ外野手が、メジャー昇格直後から結果を残し続け、大谷翔平選手の復帰後の起用法に難しい問題を生み出した。21歳のルーキーは打線から簡単に外せないほどの存在感を示している。米メディア『ザ・ビッグ・リード』のミラクル・ディムウェッシュ記者が言及した。



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デパウラはメジャー最初の10試合で出塁率.474を記録。28打数で安打8、四球10、本塁打1、打点7と、強力な左打者としてポストシーズン前の打線に新たな選択肢を加えている。



一方、大谷はサンディエゴ・パドレス戦で復帰する可能性があり、戻れば指名打者（DH）を務める見通しだ。これにより、これまでデパウラを起用しやすかったDHの枠が埋まることになる。



しかし、外野にはカイル・タッカー外野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手、アンディ・パヘス外野手がいる。デパウラを外野で使えば、このメンバーの誰かを外す判断が必要になる。



難しい判断が迫られるドジャース打線について、ディムウェッシュ氏は「デパウラの活躍によって明確になったことがある。それは、大谷が復帰した際、全員に十分な打席を確保することが、デーブ・ロバーツ監督が直面する最大の打線編成上の課題になるということだ」と言及した。



デパウラの台頭は、ドジャースに贅沢な悩みをもたらしている。大谷が離脱直前に不振に陥っていた状況を踏まえれば、ポストシーズンでは流動的かつ柔軟な打線編成が、勝負の鍵を握ることになりそうだ。











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